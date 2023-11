Ewa Mes wraca do sejmiku Kujaw i Pomorza. W programie sesji ślubowanie. Co jeszcze?

W poniedziałek (27 listopada) odbywa się sesja sejmiku województwa, podczas której ślubowanie złoży radna elektka Ewa Mes obejmująca mandat radnej województwa, zastępując tym samym Agnieszkę Kłopotek, która w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała mandat poselski. Agnieszka Kłopotek pełniła w sejmiku funkcję wiceprzewodniczącej, dlatego na najbliższej sesji radni zdecydują o tym, kto zostanie wiceprzewodniczącym. Pierwsza edycja nagrody Podczas sesji, dr. Marcinowi Owsińskiemu, kierownikowi działu naukowego Muzeum Stutthof, zostanie wręczona Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza. To pierwsza edycja ustanowionej w tym roku nagrody imienia jednego z najwybitniejszych polskich naukowców. Będzie ona przyznawana rokrocznie w listopadzie, miesiącu urodzin profesora, autorom publikacji, którzy kontynuują jego dzieło, angażując się w badania problemów społecznych, politycznych i prawnych z najnowszej i dawnej historii. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim zostanie otwarta wystawa „Profesor Stanisław Salmonowicz. Historyk, prawnik, humanista”. Jej kuratorką jest prof. Danuta Janicka, wychowanka prof. Salmonowicza. 50 lat pracy dla PCK Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” zostanie wręczony Andrzejowi Krygierowi, prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” w Rogowie, który obchodzi 50-lecie pracy na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża i szerzenia idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców naszego województwa. Wniosek o przyznanie nagrody złożyła przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. W porządku obrad także... W merytorycznej części sesji radni rozpatrzą m.in. podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. Sejmik rozpatrzy również podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz zapozna się z propozycją zmian Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w statucie Młodzieżowego Sejmiku. Młodzi radni chcieliby m.in. wprowadzić nową funkcję – sekretarza Młodzieżowego Sejmiku oraz dodać do składu komisji konkursowej, wybierającej członków Młodzieżowego Sejmiku nowej kadencji, trzech przedstawicieli obecnej kadencji Młodzieżowego Sejmiku, którzy nie będą ponownie ubiegali się o mandat. Dodatkowo podczas sesji radni rozpatrzą podjęcie uchwał w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej i Doliny Drwęcy oraz statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, instytucji, która zajmuje się promowaniem nowych technologii, współczesnej myśli naukowej i dorobku kulturowego regionu. Zgodnie z porządkiem obrad sejmik rozpatrzy również podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Zgodnie z zaproponowanym projektem uchwały w 2024 roku samorząd województwa zamierza przeznaczyć środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, a także na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym.

