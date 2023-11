Gaz wraca do Inowrocławia. Ekipy PSG będą docierać do wszystkich mieszkańców

2023-11-26, 10:56 Marcin Glapiak/Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Sztab kryzysowy zwołany w sobotę przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza/fot. Marcin Glapiak, Archiwum

Po sobotniej awarii przez całą noc monterzy z różnych części Polski pracowali, aby jak najszybciej zamknąć kurki gazowe u ok. 12 tysięcy odbiorców w Inowrocławiu. Te działania musiał poprzedzić proces napełniania sieci. W niedzielę pierwsi klienci mają mieć z powrotem gaz.

- Rozpoczęliśmy napełnianie sieci gazowej w Inowrocławiu; gaz powinien wrócić do pierwszych klientów około południa — mówi rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Cendrowski. Awaria stacji zasilającej wystąpiła w sobotę. Tego samego dnia została usunięta, a po południu i przez całą noc trwało zamykanie kurków u 12 tys. odbiorców.- Rozpoczęliśmy „nagazowywanie" sieci od średniego ciśnienia - mówił w niedzielę rano Cendrowski. Dodał, że dostawy gazu zostaną przywrócone pierwszym klientom ok. południa. Całkowite przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom może potrwać nawet kilka dni, bo trzeba dotrzeć do wszystkich odbiorców.



Rzecznik prasowy PSG dodał, że po napełnieniu sieci monterzy będą już docierali do każdego gospodarstwa domowego z „dobrą nowiną". - Musimy dotrzeć do każdego odbiorcy, ale po takiej wizycie w danym mieszkaniu czy placówce będą już przywrócone dostawy gazu - wskazał. - Mamy prośbę do mieszkańców, by wpuszczali nasze ekipy, umożliwili dostęp do lokalu, co znacznie usprawni akcję przywracania gazu dla wszystkich mieszkańców.



Jak zapowiada Urząd Wojewódzki, w pierwszej kolejności przyłączane będą instytucje, obiekty użyteczności publiczne takie jak szpital, żłobki, przedszkola i szkoły oraz domy

jednorodzinne. Priorytety przyłączania ustalają przedstawiciele Kujawskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

503 949 912, 530 013 007, 694 491 827