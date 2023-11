PSG walczy z przywróceniem gazu w Inowrocławiu. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy

2023-11-25, 19:00 Redakcja

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w sobotnie popołudnie zwołał sztab kryzysowy w związku z awarią sieci gazowniczej w Inowrocławiu/fot. Monika Siwak, archiwum

Późnym popołudniem odbyło się posiedzenie wojewódzkiego sztabu kryzysowego pod przewodnictwem wojewody Mikołaja Bogdanowicza w związku z awarią stacji gazowej w Inowrocławiu.

Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa przeprowadzają prace związane z nagazowaniem sieci. W pierwszej kolejności muszą zostać zamknięte kurki gazowe u odbiorców. W tym momencie do zamknięcia zostało około 3,5 tys. kurków z gazem.



Jak można przeczytać w komunikacie z Urzędu Wojewódzkiego: „Po zakończeniu tych działań nagazowana zostanie sieć, a następnie służby zaczną sukcesywnie uruchamiać dostawy gazu. Aby sprawnie przeprowadzić te działania i przywrócić gaz, Spółka zwraca się do mieszkańców Inowrocławia z prośbą o udostępnianie dojścia do kurków głównych, które zlokalizowane są na zamkniętych posesjach”.



Pracownicy PSG informują, że pozwoli to skrócić czas uruchomienia dostaw gazu. Według ich szacunków całkowite przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom może potrwać nawet kilka dni. W związku z chłodami w celu jak najszybszego przywrócenia dostaw gazu, w działania zostali włączeni pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa z całego kraju. Prace będą prowadzone w systemie 24-godzinnym.



Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zapowiedział, że również w tym samym trybie będzie pracował sztab kryzysowy. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania, a także otwarcie specjalnej infolinii dla mieszkańców. Urząd Wojewódzki podał numery telefonów: 503 949 912, 530 013 007, 694 491 827.



– 16,5 tysiąca odbiorców nie posiada w tej chwili gazu. Pod odbiorcą kryje się również i cała rodzina, więc to jest bardzo duża liczba mieszkańców Inowrocławia i gminy. Jeżeli chodzi o gminę, to jest 245, relatywnie mniejsza liczba. Jednak w tym trudnym czasie, kiedy mamy niskie temperatury, tego gazu przez jakiś czas nie będzie. Uruchomiliśmy w tej chwili trzy numery telefonów, pod którymi będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje, uzyskać potencjalnie pomoc. Również będzie wysyłana niebawem informacja za pomocą alertu RCB – opisywał wojewoda.



Awarii uległa kilkudziesięcioletnia stacja, która miała być wymieniona. – Ta stacja, która tutaj pracuje od roku 1992 i przeznaczona jest do wymiany. Koszt wymiany takiej stacji, to jest 5-6 milionów złotych, jest ujęta w planach do wymiany. My ze swojej strony robimy wszystko. Ściągamy jak największą liczbę osób, żeby ten gaz jak najszybciej przywrócić do każdego odbiorcy. W pierwszej kolejności oczywiście będziemy się starać, żeby ten gaz był puszczony do przedszkoli, żłobków, szkół, szpitali i do pozostałych odbiorców – mówił Jerzy Leszczyński, dyrektor do spraw technicznych bydgoskiego oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej.



W tej chwili najważniejsze jest jak najszybsze dotarcie i zamknięcie głównych kurków z gazem na posesjach. Służby apelują do wszystkich mieszkańców Inowrocławia i gminy, o współpracę z pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa i umożliwienie im sprawnego wejścia na posesję.



Od tego zależy sprawne przywrócenie gazu wszystkim mieszkańcom. Numery telefonu, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje, są umieszczone między innymi na urzędowej stronie urzędu miasta Inowrocławia.