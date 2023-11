Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy czas rozpocząć! W programie aukcja, parada i koncerty [zdjęcia]

2023-11-25, 16:04 Michał Zaręba/Redakcja

W Toruniu od dzisiaj można poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Bramy miejskiego jarmarku zostały otwarte/fot: Michał Zaręba

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy już otworzył bramy. Wystawcy przygotowali m.in. oryginalne ozdoby świąteczne, produkty regionalne i produkty spożywcze.

Mieszkańcom i turystom jarmark przypadł do gustu. – Ozdoby są bardzo fajne i ogólnie słyszałam opinie, że dość mały jest ten jarmark, ale taki klimatyczny. Jest też dużo jedzonka, które zachęca zapachem – podkreśliła jedna z kobiet. – Figurki też są, wiadomo, co z nimi zrobić. Podoba mi się. Ładnie pachniało przy tych stoiskach – dodał mężczyzna.



– Mamy rękodzieło: szopki, lampiony, stroiki bożonarodzeniowe i zawieszki z drewna. Wszystko zrobione z drewna, nadają się na stół i pod choinkę. Rozświetlony lampion dobrze wygląda na kominku, czy na oknie.



– Tutaj jest bardzo fajnie, w ogóle Toruń mi się podoba. Widziałem m.in. koło – wspomniał chłopiec, który przyjechał na toruński jarmark z Chojnic.



– Klimatycznie i fajnie, że jeszcze pada śnieg. Jak jeszcze się ściemni wieczorem, to będzie ekstra – zaznaczyła jedna z mieszkanek. Jednak nie brakuje opinii, że jarmark faktycznie mógł być nieco większy. – Jesteśmy na trzecim jarmarku, byliśmy w Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku. Ten ostatni jest trochę większy. Trzeba sprawdzić wszędzie, ale jest super, byle pogoda dopisała.



Jarmark tradycyjnie otworzy uroczysta parada, która o godz. 17:30 wyruszy z Rynku Nowomiejskiego i przejdzie na Rynek Staromiejski, gdzie nastąpi powitanie mieszkańców i uczestników jarmarku.



W trakcie Jarmarku przeprowadzona zostanie Świąteczna Aukcja Charytatywna dla Fundacji „Światło”, wspierającej dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 21 grudnia.