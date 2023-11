Inowrocław odcięty od gazu! Trwa ustalanie przyczyn awarii

2023-11-25, 10:58 Marcin Glapiak/Redakcja

Blisko 80 tysięcy mieszkańców Inowrocławia jest bez gazu! To efekt porannej awarii w stacji gazowniczej/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Poważna awaria sieci gazowniczej w Inowrocławiu. Doszło do zatrzymania pracy stacji gazowej, która odpowiada za dystrybucję gazu na terenie Inowrocławia. Praktycznie całe miasto jest pozbawione gazu.

Do zatrzymania pracy stacji gazowej, która zasila Inowrocław, doszło około 7:30. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Do Inowrocławia ściągani są pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa z innych regionów Polski.



– Ściągamy pracowników z okolicznych województw, żeby pomogli jak najszybciej w przywróceniu dostaw gazu. Działamy dwutorowo, po pierwsze, jedna ekipa ustala przyczynę awarii, będzie próbowała naprawić jak najszybciej. Po drugie, ściągamy pracowników z całego województwa, ale także z okolicznych województw po to, żeby jak najwięcej osób pracowało nad tym, żeby przywrócić dostawy gazu dla mieszkańców w jak najkrótszym czasie – mówił Grzegorz Cendrowski rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa.



Jednak jak długo potrwa usuwanie awarii? –Myślę, że trzeba być realistą mieć świadomość tego, że nie wszyscy mieszkańcy będą mieli gaz jeszcze dzisiaj.



– Nie mamy gazu, włączyłem rano piec, mamy ogrzewanie i nie ma gazu. Jeszcze nie marzniemy, nie jest tak źle, ale później może być problem. Właśnie chciałem dzwonić do znajomych, czy mają gaz – powiedział jeden z mieszkańców. Informacja, że awaria wystąpiła w całym mieście, nieco go uspokoiła. – Przynajmniej wiem, że to nie jest mój piec.



– Od około godziny 8:00 nie mam gazu. Pojechałem na działkę po kuchenkę elektryczną, ale nie ma żadnej informacji. Słyszałem, że jest awaria, bo córka do mnie dzwoniła. Teraz będę grzał się elektryczną, bo trzeba coś robić – dodał kolejny z mężczyzn.



Przypomnijmy, że obecnie gazu nie ma około 80 tysięcy mieszkańców.