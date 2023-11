Plan poprawy transportu: wspólny bilet dla mieszkańców Torunia i sąsiednich gmin

2023-11-24, 20:34 Michał Zaręba/Redakcja

Rada Miasta Torunia przyjęła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Rozwiązania mają przekonać mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego.

– To jest nie tylko plan dla Miasta Torunia, ale też dla 32 gmin wchodzących w skład naszego Obszaru Funkcjonalnego – mówił Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. – Nastawiliśmy się na to, żeby ujednolicić taryfę, żeby dać wspólny bilet dla mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego, żeby wprowadzić wspólnego organizatora przejazdów – tłumaczył.



Jakie jeszcze są założenia Planu? – Zwiększenie częstotliwości kursowania poprzez również lepsze skorelowanie transportu autobusowego z transportem kolejowym; dać mieszkańcom lepszą alternatywę i przez zachęcić ich do korzystania z transportu zbiorowego. Linia 207 między Toruniem a Chełmżą została już zrewitalizowana, Toruń bardziej interesuje linia 27, które dają możliwość mieszkańcom Lubicza, Obrowa czy Czernikowa korzystania z tych przejazdów. Korzyściami są mniejsza emisja gazów cieplarnianych, mniejsza emisja hałasu – wyliczał.



Przed głosowaniem z projektu wykreślono budowę linii tramwajowej przez targowisko na Rubinkowie. – Z uporem maniaka wraca się do tej koncepcji, która po prostu nie ma racji bytu. Ona została zaprojektowana 50 lat temu, kiedy miasto było inne, ludzie jeździli do Elany do pracy – uważa Maciej Krużewski z klubu Aktywni dla Torunia. – Dzisiaj raczej powinno by się połączyć Bielawy–Grębocin linią tramwajową Olimpijska– Skłodowskiej-Curie i zostawić Rubinkowo w spokoju, tak, jak jest, bo dochodzą do tego autobusy elektryczne i tam nie potrzeba robić tramwaju.



Radni zdecydowali też, że Miasto będzie dopłacać do pobytu w prywatnych żłobkach. W zależności od dochodów w rodzinie – będzie można otrzymać miesięcznie 150, 250 lub 350 złotych. O 15 proc. – od nowego roku – wzrośnie z kolei podatek od środków transportowych – przełoży się to na podwyżki – od 5 zł do 46 zł miesięcznie.