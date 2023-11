Zmiany w kujawsko-pomorskich szpitalach! Część lecznic wprowadza obostrzenia

2023-11-24, 15:47 Tatiana Adonis/Redakcja

Szpital wojskowy w Bydgoszczy/fot. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Facebook

Powrót do maseczek i ograniczenia dla odwiedzających - ze względu na sezon infekcyjny część szpitali na Kujawach i Pomorzu już wprowadziła obostrzenia, pozostałe placówki monitorują sytuację.

Na wprowadzenie obostrzeń zdecydował się m.in. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy. „Trwa sezon infekcyjny, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji przywracamy w naszym szpitalu stosowanie środków prewencyjnych" – czytamy na facebookowym profilu lecznicy. Te środki to: maseczki ochronne na terenie klinik, oddziałów klinicznych, oddziałów oraz w poradniach. Szefostwo placówki rekomenduje też ograniczenie odwiedzin chorych do wizyty jednej osoby dziennie w maseczce, jak i ograniczenie czasu odwiedzin.

10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy poinformował, że z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych odwiedziny w klinice kardiologii oraz oddziałach klinicznych: reumatologicznym, endokrynologicznym i hematologicznym zostają wstrzymane do odwołania.

Na obostrzenia zdecydowało się także Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Lecznica do odwołania wprowadziła we wszystkich oddziałach szpitala: ograniczenie liczby osób odwiedzających pacjentów, wizyty od 13:00 do 17:00, a w dni wolne od 10:00- 17:00, skrócone do 10 min. Na czas odwiedzin zaleca też odwiedzającym założenie maseczki. Ponadto zaleca rezygnację z odwiedzin w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych u odwiedzających.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu wyznaczył konkretne godziny odwiedzin między 15:00 a 17:00, ogranicza też do jednej osoby liczbę odwiedzających. Zasady odwiedzin pacjentów, w związku z sezonem infekcyjnym, zaktualizował też Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu. „Pacjentów mogą odwiedzać tylko osoby bez objawów jakiejkolwiek infekcji" - czytamy. Odwiedzającym zaleca się dezynfekcję rąk, pacjenta w jednym czasie może odwiedzać tylko jedna osoba, przy dziecku, które jest pacjentem może przebywać jeden opiekun, w sytuacji izolacji pacjenta lub przebywania w obszarze intensywnego nadzoru odwiedziny są możliwe za zgodą personelu, z zastosowaniem dodatkowych środków ochronnych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku osobom odwiedzającym pacjentów zaleca noszenie maseczek i dezynfekcję rąk, rekomenduje też ograniczenie liczby odwiedzających. Na poszczególnych oddziałach wyznaczone zostały konkretne godziny odwiedzin. - Prosimy o respektowanie zasad - przekazuje szefostwo placówki. Na razie na wprowadzenie obostrzeń nie zdecydował się Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Jurasza oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - Monitorujemy sytuację - słyszymy od przedstawicieli szpitali. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad odwiedzin znajdują się w lecznicach lub na stronach poszczególnych placówek.