Nielegalny alkohol i papierosy. Udana akcja służb z Kujaw i Pomorza i z Chełma [wideo]

2023-11-24, 13:40 Redakcja

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Nadbużański Oddział Straży Granicznej (SG) zatrzymały ponad 2 tys. litrów alkoholu i 20 tys. papierosów na terenie jednej z prywatnych posesji w powiecie piotrkowskim.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Chełma, w trakcie wspólnych działań na terenie województwa łódzkiego, zauważyli dwa pojazdy, w stosunku do których istniało podejrzenie, że mogą przewozić nielegalne wyroby akcyzowe.

Podejrzenia się potwierdziły. W jednym z aut, w 80 kartonach znajdowało się 2 tysiące plastikowych butelek bez widocznych znaków akcyzy, wypełnionych bezbarwną cieczą o silnym zapachu alkoholu.

W czasie przeszukiwania posesji, z której mógł pochodzić zatrzymany towar, funkcjonariusze znaleźli kolejne kartony z bezbarwną cieczą, instalację do filtrowania, pompy do przelewania, pojemniki typu mauser, plastikowe korki i butelki oraz kartony do pakowania butelek. Przeprowadzone badanie alkoholomierzem losowo otwartych butelek potwierdziło, że znajduje się w nich alkohol o stężeniu ok. 86 %. Przeszukanie garażu należącego do jednego z zatrzymanych mężczyzn, pozwoliło dodatkowo na wykrycie 20 tys. szt. papierosów bez wymaganych znaków akcyzy.

Gdyby nielegalny spirytus i papierosy trafiły na czarny rynek, budżet państwa straciłby ponad 150 tys. złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

Ujawniony towar został zabezpieczony. Postępowanie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu.

Dwóm mieszkańcom Łodzi, zatrzymanym do sprawy, postawiono zarzuty paserstwa akcyzowego i nielegalnego odkażania alkoholu.