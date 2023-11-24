4 млн для пожежників, завершення ремонтів, дім Сью Райдер

2023-11-24, 12:00 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Клуб пенсіонерів, благодійна крамниця та реабілітація інвалідів – переважно дітей. Усе це пропонує будинок Сью Райдер на Гданській 66 у Бидгощі/fot. Elżbieta Rupniewska

Кошти на наступний етап будівництва міського головного управління державної пожежної охорони в Ґрудзьондзі. Нове місце не тільки для пенсіонерів. Будинок Сью Райдер в центрі Бидгощі.

Ще цього року пожежники Ґрудзьондза отримають 4 мільйони на подальше будівництво нового штабу пожежної служби в місті. Будівництво нового блоку розпочалося два роки тому. На сьогодні проводиться монтаж опалення та електрики, заливка підлоги, утеплення будівлі ззовні. Будуються вікна та ворота. Завершення будівництва заплановано на 2025 рік. Для завершення будівництва бракує приблизно 11 мільйонів злотих.



Міська система водопостачання та каналізації в Бидгощі вже виконала половину завдань, пов’язаних із будівництвом резервуарів для дощової води. Ускладнень руху немає вже на вул Ягеллонській та Шубінській навпроти Познаньської Площі. У грудні, до 11 числа, буде завершено ще 55 завдань. Однак залишається можливість продовження деяких робіт у разі несприятливих погодних умов. Розширення системи зливової каналізації в Бидгощі є найбільшою реконструкцією в історії каналізації міста. Вартість проєкту становить майже 260 мільйонів злотих.



Клуб пенсіонерів, благодійна крамниця та реабілітація інвалідів – переважно дітей. Усе це пропонує будинок Сью Райдер на Гданській 66 у Бидгощі. Безкоштовні заняття для пенсіонерів проводяться по понеділках, середах і п'ятницях. Благодійний магазин продає вживані речі, виручені кошти йдуть на діяльність Асоціації. У грудні також стартують перші реабілітаційні заняття. Асоціація продовжує шукати неврологопедів.