Kiedyś centrum kształcenia pielęgniarek. Inowrocławski „Medyk" ma już 70 lat [zdjęcia]

2023-11-24, 14:50 Marcin Glapiak/Redakcja

Inowrocławski „Medyk" obchodzi 70. urodziny/fot:/Szymon Zdziebło dla UMWKP

Uroczystość w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. W jubileuszu wzięli udział absolwenci i nauczyciele. Jednym z nich był senator Ryszard Brejza.

– Wiele pokoleń, wiele pielęgniarek kształciło się w inowrocławskiej szkole medycznej – mówi dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Urszula Majewska. – Wielu fizjoterapeutów, instruktorów higieny, terapeutów zajęciowych, oczywiście wspominamy także wspaniałych absolwentów ratowników medycznych. Obecnie nie mamy pielęgniarstwa. Wprowadzano reformy szkolnictwa zawodowego. Wcześniej dominował profil kształcenia pielęgniarek. Obecnie kształcimy na wielu innych kierunkach. Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną: kształcimy techników elektroradiologów, techników farmaceutycznych, opiekunów medycznych, terapeutów zajęciowych, masażystów.



W uroczystości wziął udział senator Ryszard Brejza, który kilkadziesiąt lat temu pracował w „Medyku".

– Kilka lat uczyłem w tej szkole historii, przysposobienia obronnego. Był to dla mnie bardzo ciekawy okres. Przez kilka lat byłem nawet zastępcą dyrektora nadzorując realizację przedmiotów nauczania ogólnego. To była wspaniała szkoła, ze wspaniałymi uczennicami - głównie - i nielicznymi uczniami. Bardzo miłe jest, gdy się wzajemnie rozpoznajemy i wspominamy tamte czasy.

Przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska oraz wicemarszałek Dariusz Kurzawa złożyli pracownikom gratulacje.

– Doceniając 70 lat prowadzenia szkolnictwa medycznego w województwie kujawsko-pomorskim, pragnę pogratulować wspaniałego jubileuszu oraz życzyć sukcesu i wytrwałości w budowaniu nowoczesnej szkoły odpowiadającej na potrzeby edukacyjno-zawodowe oraz miejsca otwartego na ich talenty i marzenia - gratulował marszałek Piotr Całbecki.



W programie obchodów była msza święta w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu. Podczas uroczystości odsłonięto także tablicę pamiątkową Lidii Brożek, pedagog, wykładowcy przedmiotów medycznych w inowrocławskiej szkole w latach 1971-2007. W ceremonii odsłonięcia tablicy uczestniczyła siostra pani Brożek. Nadano także szkolnej pracowni anatomii i fizjologii człowieka imię pani Brożek.

Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Marcina Wiśniewskiego, pt. „Anatomia clavis et clavus est", oraz referatu o szkolnictwie medycznym w Inowrocławiu wygłoszonym przez dyrektora centrum Urszulę Majewską. Pracownicy wyróżnieni przez marszałka województwa otrzymali listy gratulacyjne.



Centrum to szkoła z tradycjami, początki kształcenia medycznego w Inowrocławiu sięgają 1953 roku. Na przestrzeni lat zmieniała się jej nazwa i adres. Aktualnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu kształci na dziesięciu kierunkach. W 2019 roku poszerzono ofertę o dwuletni kurs higienistki stomatologicznej oraz roczny przygotowujący do pracy na stanowisku asystentki stomatologicznej.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest instytucją prowadzoną przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, podobnie jak jego toruński odpowiednik, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.