Senator Kukucki o miejscu Lewicy w ministerstwach rządu Tuska: „Podoba mi się" [Rozmowa dnia]

2023-11-24, 10:00 Agnieszka Marszał/Redakcja

Senator Krzysztof Kukucki/fot. Krzysztof Kukucki/Facebook

Senator Krzysztof Kukucki z Lewicy komentował w „Rozmowie dnia" nieoficjalną listę nazwisk osób, które miałyby objąć poszczególne ministerstwa w rządzie Donalda Tuska. Lewicy miałyby przypaść ministerstwo rodziny i polityki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Dla Krzysztofa Kukuckiego to dobra wiadomość.

Agnieszka Marszał: Panie senatorze, widział pan już listę nazwisk proponowanych do obsadzenia konkretnych ministerstw?

Krzysztof Kukucki: Jeszcze nie widziałem, ale słyszę, że to jest taki przeciek z tego dnia. Powiem szczerze, że cały czas wierzę w to, że pan premier Mateusz Morawiecki przedstawi swoich kandydatów i swój rząd...





Czyli ma pan taka wiarę?

Po prostu jestem propaństwowcem, więc jeżeli prezydent Rzeczypospolitej na poważnie traktuje swój urząd i kandydata na premiera, a przede wszystkim na poważnie traktuje Polaków, to dlaczego miałbym w to nie wierzyć...





Trochę długo czekamy na propozycje obydwu stron. Trwa taka polityczna rozgrywka. Liderzy ugrupowań opozycyjnych też na razie żadnych konkretów nie podają. Wszyscy się wycofują, gdy są pytani przez dziennikarzy. Nie potwierdzają tych informacji, no ale taka lista rzeczywiście się pojawiła wczoraj późnym wieczorem. No i na przykład na tej liście premierem jest Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremierem i ministrem obrony narodowej, Krzysztof Gawkowski - wicepremierem i ministrem cyfryzacji, Adam Bodnar - ministrem sprawiedliwości, Radosław - Sikorski - ministrem spraw zagranicznych. Jak się panu podoba powrót Radosława Sikorskiego do polityki?

Po pierwsze, po pierwszych głosowaniach w sejmie nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie Donald Tusk będzie premierem i to on tak będzie przez najbliższe lata miał pełną odpowiedzialność za losy naszego państwa wraz ze swoim zespołem, który buduje w koalicji również z Lewicą. Nie chcę oceniać kandydatów, którzy nie są wskazani przez Lewicę. Mam swoją opinię na temat ministra Sikorskiego. Nie jest to opinia pozytywna. Z dużą rezerwą patrzę na jego dokonania, jeszcze gdy był ministrem w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, wówczas był ministrem obrony narodowej, później jako ministra spraw zagranicznych, a przede wszystkim na to, w jaki sposób w przestrzeni publicznej pojawiał się i wypowiadał się, gdy ministrem przestał już być. Natomiast tak, jak powiedziałem: szanuję decyzję przyszłego premiera Donalda Tuska. To on ma pełne prawo do tego, żeby swój zespół zbudować i skoro zaproponował, jeśli to jest prawda, bo cały czas mówimy o czymś, co nie jest potwierdzone, ale jeżeli uznał pan premier Donald Tusk, że to jest odpowiednia osoba na to stanowisko, to na pewno ma jakieś argumenty, które za tym przemawiają.





Lewicy przypadło ministerstwo rodziny i polityki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Podoba się panu taki przydział?

