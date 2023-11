Płynie wiele słów i...wiele wody! W toruńskiej radzie spór o zabytkowy kompleks św. Ducha

2023-11-24, 11:30 Michał Zaręba/Redakcja

Wypompowywanie wody z kompleksu św. Ducha w Toruniu, który został zalany po jednej z ostatnich ulew/fot. Michał Zaręba/archiwum

Po burzliwej dyskusji toruńska rada odrzuciła rezolucję radnych Koalicji Obywatelskiej, aby zabezpieczyć odkryte na Bulwarze Filadelfijskim relikty i odsunąć od nich drogę. Przeszedł za to projekt radnych PiS, którzy wezwali prezydenta, do jak najszybszego zakończenia przebudowy.

– My w ten sposób też chcemy doprowadzić do tego, aby inwestycja została zakończona i otwarta dla mieszkańców, dla turystów, i żeby ruch na obszarze Starego Miasta został przywrócony – mówi radny Koalicji Obywatelskiej, Piotr Lenkiewicz. – To jest nasza propozycja, abyśmy już teraz, bez zbędnej zwłoki, myśleli awaryjnie, czyli po prostu szykowali plan „b".

– Dla nas kwestia udrożnienia ruchu i oddania Bulwaru Filadelfijskiego mieszkańcom jest kluczowa – przekonuje przewodniczący klubu PiS Wojciech Klabun. – O historię trzeba dbać. Te mury nie znikają, one nie są wysadzane: one są zasypywane. Zrobienie projektu zastępczego, ale również szeregu uzgodnień to jest około roku.



– Na tym rysunku widać, że miejsce wykopu w czasie bardzo wysokiej Wisły to było jedno wielkie zalewisko. Jaka jest wartość zalanych fundamentów i murów? Chyba nie ma żadnej – odpowiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.



Projekt radnych PiS pokrywa się ze stanowiskiem miasta. Inwestycja ma zakończyć się z końcem kwietnia. O zachowanie kompleksu świętego Ducha apelują społecznicy i grupa naukowców. U wojewódzkiego konserwatora czeka wniosek o wpis reliktów do rejestru zabytków. Rozpoczęcie tej procedury w myśl przepisów wstrzymuje tę inwestycję.