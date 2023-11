Nielegalnie dzielił się sygnałem platformy telewizyjnej. Bydgoska policja szuka jego klientów

2023-11-23, 20:00 Polska Agencja Prasowa

Przeszukanie potwierdziło podejrzenia policjantów - w dwóch lokalach zabezpieczono sprzęt/fot. materiały policji

Policjanci zatrzymali 44-letniego mężczyznę zajmującego się procederem sharingu, polegającego na bezprawnym dzieleniu się i udostępnianiu za pośrednictwem Internetu sygnału płatnej platformy telewizyjnej.

Sprawą zajmowali się policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Miejskiej Policji, z których ustaleń wynikało, że bydgoszczanin prowadzi nielegalny proceder związany z sharingiem. - Proceder polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu - tłumaczy kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Jest to proceder pozwalający na odbiór kanałów telewizji satelitarnej w czasie rzeczywistym, w wyniku bezprawnego uzyskania uprawnień przysługujących klientom nadawców telewizyjnych.



Policjanci w tym samym czasie, skontrolowali dwa lokale w Bydgoszczy, gdzie mężczyzna miał prowadzić przestępczą działalność. Przeszukanie potwierdziło podejrzenia policjantów. Zabezpieczono trzy dekodery, siedem dysków przenośnych do obsługi kart, 11 kart telewizji cyfrowej, adaptery przenośne, router wraz z zasilaczem, laptopy, czytniki kart z kartami telewizji cyfrowej wraz z okablowaniem, pendrive, tablet i telefony komórkowe. Okazało się, że bydgoszczanin udostępniał pełne miesięczne pakiety telewizji cyfrowej o wartości około 150 złotych za 20-30 zł, co dawało średnio około 250 zł za cały rok.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili 44-latkowi zarzut dzielenia i rozpowszechniania sygnału płatnej platformy telewizyjnej innym osobom, bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy. W zarzucie wskazano, że dokonywał tego przy użyciu specjalnie przystosowanego i zaprojektowanego sprzętu teleinformatycznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za przestępstwo to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.



Policjantka dodaje, że sprawa ma charakter rozwojowy, a krąg podejrzanych i katalog czynów może być szerszy. Odpowiedzialność karną bowiem oprócz osoby, która udostępnia nielegalnie treści płatnej telewizji, ponoszą również osoby je odbierające.