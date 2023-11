Napadli na 15-latka na ul. Kujawskiej w Bydgoszczy. Dwaj bydgoszczanie w areszcie

2023-11-23, 16:46 Redakcja

19- i 25-latek trafili do policyjnego aresztu. Obaj odpowiedzą za rozbój/fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali i okradli 15-latka w Bydgoszczy. Grozi im do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (20 listopada) około 21.15 na ulicy Kujawskiej. – 15-latka idącego na przystanek komunikacji miejskiej zaczepiło dwóch agresywnych mężczyzn, którzy zaczęli go wyzywać, szarpać i mu grozić, żądając oddania telefonu i plecaka. W pewnym momencie zaczęli go bić po twarzy i ukradli mu telefon komórkowy, plecak wraz ze znajdującymi się w nim butami sportowymi oraz słuchawki – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.



– Napastnicy wraz z łupem oddalili się, a pokrzywdzony poprosił jednego ze świadków o udostępnienie telefonu i powiadomił o tej sytuacji policję – dodaje.



Na miejsce zostali skierowani policjanci ze Szwederowa. Mężczyzn odpowiadających rysopisowi napastników zauważyli na rondzie Kujawskim. Zatrzymali ich i odzyskali skradzione przedmioty. – 19- i 25-latek trafili do policyjnego aresztu. Obaj odpowiedzą za rozbój. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował ich na najbliższe 3 miesiące – przekazuje kom. Kowalska.