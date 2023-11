Choroba alkoholowa dotyka coraz więcej osób. Pomagają im Anonimowy Alkoholicy [wideo]

2023-11-23, 18:29 Agata Raczek/Redakcja

Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, przewlekłą, postępującą i śmiertelną (jw)

Spotykają się na mityngach, dzielą doświadczeniem, pomagają sobie i przekazują informacje innym uzależnionym od alkoholu o sposobie wyzdrowienia z alkoholizmu. W przyszłym roku Anonimowi Alkoholicy w Polsce będą świętować swoje 50-lecie, a dziś odbyła się pierwsza w regionie konferencja prasowa dotycząca ruchu AA.

- W AA nie obowiązują zapisy, nie ma list obecności, spotkania są bezpłatne i dobrowolne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia - mówi Szymon Kutrzuba, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. - Pierwszy krok - uznanie własnej bezsilności wobec choroby - jest podstawą. Jeżeli ktoś już go zrobi i przejdzie go, to jest w stanie zrobić kolejne. Później przynależność i praca z innymi alkoholikami, wymiana doświadczeń od tych osób, które już dłużej nie piją, samo nie picie, bycie w ruchu AA – to wszystko przynosi sukcesy – kilka, kilkanaście, albo kilkadziesiąt lat abstynencji.



Jak dodaje, skala problemu alkoholowego jest coraz większa. - Alkohol jest legalną substancją, którą można kupić. Jest łatwo dostępny, jest szybkim regulatorem emocji i uczuć, które się pojawiają, a zazwyczaj od tego poziomu zaczynają się problemy. Trafiają do nas już dzieci wieku 10-12 lat uzależnione od alkoholu - mówi Kutrzuba.



Osoby, które zauważają, że mają problem z alkoholem mogą szukać pomocy wśród członków ruchu AA. Mityngi odbywają się również w naszym regionie, m.in w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu czy we Włocławku. Miejsca spotkań dostępne są na stronie www.aa.org.pl. Grupa Anonimowi Alkoholicy działa w 180 krajach na świecie i skupia ponad 2 miliony członków. W Polsce istnieje 2800 grup AA (również w naszym regionie).

Relacja Agaty Raczek