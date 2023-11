Przed policjantami ukrył się w skrytce pod podłogą. Był poszukiwany za groźby

2023-11-23, 13:01 Redakcja

Mężczyzna został już doprowadzony do więzienia, gdzie ma do odbycia 2 lata i 3 miesiące kary więzienia za groźby z użyciem niebezpiecznego narzędzia/fot. KMP w Grudziądzu

Policjanci z Grudziądza zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Przez pół roku udawało mu się unikać kary więzienia za groźby z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Kiedy policjanci zjawili się w miejscu jego pobytu, schował się w skrytce po podłogą.

Policjanci ustalili, że 47-latek może przebywać na terenie ogrodów działkowych. – Funkcjonariusze wytypowali posesję, na której może się ukrywać poszukiwany. Zapukali do drzwi altany. Tam osoba, z którą najprawdopodobniej przebywał, nie chciała otworzyć domku. Niemniej jednak, po dłuższej chwili wpuściła policjantów do środka– relacjonuje asp. Łukasz Kowalczyk z komendy w Grudziądzu.



– Funkcjonariusze od razu zwrócili uwagę na pewien szczegół. Na fragmencie podłogi przy szafkach kuchennych, między glazurą, brakowało fugi. Kształt, który się przez to stworzył wskazywał, że może to być wejście do jakiegoś pomieszczenia. Po odsunięciu szafki, podnieśli prowizoryczny właz, pod którym znajdowało się ukryte małe pomieszczenie, a w nim poszukiwany 47-letni grudziądzanin – informuje policjant.



Mężczyzna został już doprowadzony do więzienia, gdzie ma do odbycia 2 lata i 3 miesiące kary więzienia za groźby z użyciem niebezpiecznego narzędzia.



Grudziądzcy kryminalni w listopadzie zatrzymali 16 osób, za którymi wystawiono listy gończe.