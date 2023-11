Są pieniądze na kolejny etap budowy komendy PSP w Grudziądzu. Czek przekazany

Od ucha do ucha do 15:00

Do wypadku doszło ok. godz. 11.30 na drodze krajowej nr 67 w Fabiankach (powiat włocławski). W wyniku zderzenia samochodów osobowego z ciężarowym poszkodowana…

– Tutaj zostały zaplanowane środki w ramach ustawy modernizacyjnej – 21 mln złotych, natomiast w związku z zawirowaniami na rynku związanymi z wybuchem wojny na Ukrainie koszty inwestycji się zwiększyły – podkreśliła minister. – Dlatego, kiedy mieliśmy uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, mówiłam o tym, że będę starać się pozyskać kolejne środki na budowę tej jednostki, bo jest to obiekt niezwykle ważny – wskazała. – Pan premier Morawiecki zdecydował się przekazać te środki z rezerwy budżetowej. – Budowę rozpoczęliśmy dwa lata temu – przypomniał komendant, starszy brygadier Robert Gutowski. – Na dziś są układane instalacje ciepła, instalacje elektryczne, zalewane są posadzki, budynek jest z zewnątrz ocieplany. Są powstawiane okna, bramy. Jeślibyśmy nie mieli tych środków, musielibyśmy zostawić budynek na zimę otwarty – tłumaczy. Budowa ma zostać sfinalizowana w 2025 roku. Do jej ukończenia brakuje jeszcze około 11 mln złotych.

