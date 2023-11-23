Гості з Китаю, інвестиції в село та збір на благодійність для дітей

В області перебуває делегація з Китаю. Куявсько-Поморське воєводство співпрацює з провінцією Хубей вже 12 років/фото: Monika Kaczyńska
Делегація з Китаю відвідує Куяви та Помор'я. Понад 2,5 млн. злотих для куявсько-поморських сіл. НА розвиток компаній та інвестицій у муніципалітети.
В області перебуває делегація з Китаю. Куявсько-Поморське воєводство співпрацює з провінцією Хубей вже 12 років. Нинішній візит – можливість для подальшої економічної та культурної співпраці та обміну молоддю. Минулого місяця Китай відвідала делегація бізнесу та підприємців Куявсько-Поморського воєводства. Завдяки таким зустрічам ми можемо популяризувати регіон закордоном – наголошує воєводська влада.
В офісі маршалка вручили договори на співфінансування проєктів з Програми розвитку сільської місцевості. Завдяки коштам буде створено одинадцять мікропідприємств, а вже існуючі підприємства отримають гроші на розвиток. Також було виділено пул для інвестицій в інфраструктуру в муніципалітетах на: спортивні зали просто неба, ігрові майданчики та місця для відпочинку та оздоровлення у Стшельно, Ходчі та Барухові. Один із проєктів реалізовуватиме Гурток сільських господинь «Gródeckie Babeczki.pl» з гміни Джицім. Приурочать його до сторіччя гідроелектростанції. Буде створено сквер: пам’ятні дошки, лавки, рослинність, яка нагадуватиме турбіну на електростанції. Всього було надано 23 гранти.
Потрібні іграшки, миючі засоби, одяг та солодощі, і кожен може допомогти – збір різдвяних подарунків для двох навчальних закладів проводить освітній центр Apis зі Свєця. Цього року організатори хочуть передати подарунки двом дитячим будинкам: у Бонкові та Хелмно. Збір триває до 10 грудня і проводиться в канцелярії школи за адресою вул. Wojska Polskiego 135A у Свєці.
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