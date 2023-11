Kolizje i utrudnienia w ruchu. Skutki porannej gołoledzi na drogach województwa

Od ucha do ucha do 15:00

Do wypadku doszło ok. godz. 11.30 na drodze krajowej nr 67 w Fabiankach (powiat włocławski). W wyniku zderzenia samochodów osobowego z ciężarowym poszkodowana… Czytaj dalej »

Około godziny 7.00 gołoledź utrudniała przejazd m.in. na DW534 , o czym informował nasz słuchacz: – Uwaga kierowcy, na drodze wojewódzkiej 534, pomimo braku zdarzenia – nie ma kolizji ani nic – auta nie mogą podjechać pod wzniesienie – ostrzegał. I komentował: – Drogowcy chyba nie otrzymali alertu, jak każdy obywatel wczoraj, że będzie gołoledź. „Dziękujemy” za zapewnienie takich warunków, stoimy tu już półtorej godziny bez informacji, bez możliwości przejazdu. Doszło też do kilku kolizji, m.in. w miejscowości Żygląd w powiecie chełmińskim. Samochód uderzył tam w drzewo. Z kolei w powiecie inowrocławskim w miejscowości Gąski samochód osobowy zjechał do rowu. Dyżurny strażaków poinformował nas także o zderzeniu dwóch pojazdów w miejscowości Kowrózek w powiecie toruńskim. W związku ze złymi warunkami na drodze policja ostrzega: – Droga hamowania będzie dłuższa niż zwykle, piesi w taką pogodę są mniej widoczni. Uważajcie na siebie! Pogoda będzie dynamiczna i niesprzyjająca przez cały dzień – według synoptyków marznący deszcz zastąpią później opady deszczu. Prognozowany jest też silny wiatr –mocno wiać ma aż do 2.00 w nocy w piątek (24 listopada)

