Jest projekt budżetu Włocławka na 2024 rok. „Niezwykle ambitny i to w trudnym czasie”

2023-11-23, 11:03 Marek Ledwosiński/Redakcja

Prezydent Włocławka zaprezentował projekt budżetu miasta na 2024. Marek Wojtkowski nie kryje zadowolenia przyjętymi prognozami/fot. wloclawek.eu

Włocławski ratusz stawia na inwestycje. Projekt budżetu na przyszły rok zakłada wzrost nakładów inwestycyjnych o 25 procent w stosunku do budżetu tegorocznego.

– Liczę na to, że państwo zmieni politykę finansową wobec samorządów. Bez tej zmiany tak ambitnego budżetu, nie da się zrealizować – oświadczył prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski.



– Budżet niezwykle ambitny w bardzo trudnym czasie. Kiedy wiele miast ogranicza wydatki na inwestycje, my przyjęliśmy wersję maksymalną. Zwiększyliśmy ten budżet do 250 milionów, z okładem 200 milionów w 2023 roku. Dlaczego tak zrobiliśmy? Ufam, że polityka finansowa względem samorządu się zmieni. Partie, które przejmują władzę, dyskutują o tym, w odróżnieniu od partii rządzącej, która chciała zabić samorządy pod kątem finansowym. Ta polityka się zmieni. Jeśli by się nie zmieniła, ten budżet po prostu będziemy nowelizować i dostosowywać do aktualnych możliwości finansowych – dodał Wojtkowski.



Projekt trafił do radnych. Nie znamy jeszcze opinii jedynego klubu opozycyjnego wobec prezydenta Włocławka, czyli klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Układ sił w Radzie Miejskiej Włocławka wskazuje na to, że koalicja rządząca Włocławkiem, czyli Platforma Obywatelska i Lewica, uchwali budżet nawet przy sprzeciwie opozycji.