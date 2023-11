Uważajcie na ulicach i chodnikach! Synoptycy ostrzegają przed wiatrem i gołoledzią

Jak prognozują synoptycy, pogoda może dynamicznie się zmieniać. Dominować będzie silny wiatr i gołoledź/fot. ilustracyjna, Pixabay

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje bardzo niebezpieczną, dynamiczną pogodę. Wydane zostały ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a także marznącym deszczem powodującym gołoledź. Temperatura wahać się będzie od 3-11 stopni Celsjusza.

– Różna mieszanka opadów plus silny wiatr. Głównie we wschodniej połowie kraju będzie śnieg przechodził w deszcz, a opady w marznące powodujące gołoledź. Opady marznące również na zachodzie mogą się przytrafić – ostrzegła Ilona Śmigrocka.



Później w ciągu dnia, na zachodzie kraju wystąpi sam deszcz. Podobnie na północy kraju, tam opady deszczu będą bardziej intensywne.



Temperatura w czwartek na zachodzie i północy kraju do 10-11 stopni. – Termometry będą pokazywać taką wartość, jednak warto dodać, że wiatr będzie tak ochładzał odczuwalną temperaturę, że na pewno będziemy odczuwać z 5 stopni mniej – podkreśliła synoptyczka. Z kolei na wschodzie termometry pokażą 3 stopnie, a w centrum 8 stopni.



Wiatr będzie w całym kraju silny, porywisty. Maksymalne porywy będą do około 85 km/h. Tylko w górach i nad morzem wyniosą 95 km/h. Wiać będzie z kierunku południowo-zachodniego.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed silnym wiatrem w naszym regionie. Obowiązują one do godz. 2:00, do piątku (24 listopada). Porywy wiatru do 85 km/h są spodziewane w 13 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.