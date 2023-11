„Odznaczenia nie mają być w sejfach u wojewody”. Uhonorowano kolejne osoby zasłużone dla regionu

2023-11-22, 21:16 Jolanta Fischer/Redakcja

Blisko 40 osób odebrało odebrało odznaczenia państwowe z rąk wicewojewody Józefa Ramlaua/fot: Jolanta Fischer

Działacze kultury, strażacy, samorządowcy i duchowni. Łącznie blisko 40 osób odebrało w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odznaczenia państwowe. To krzyże zasługi, medale dla Zasłużonych Kulturze Gloria Artis, wyróżnienia za długoletnią służbę i odznaczenia kombatanckie.

– Po to wnosi się światło, żeby świeciło na świeczniku, a nie stawiać je pod kocem. Te odznaczenia też nie mają być w sejfie u wojewody, tylko mają widnieć na piersiach tych, którzy mają ogromne zasługi dla regionu. To jest najprzyjemniejszy fragment służby wojewody, to jest poczucie dumy, zadowolenie i satysfakcja, która maluje się na twarzach tych osób – mówił wicewojewoda Józef Ramlau.



– Pracuję 60 lat w moim jedynym zawodzie – studniarstwie. To jest zaszczyt, takie wyróżnienie. Cieszę się, udzielam i pomagam, pieniążkami i nie tylko. Wszystkiego się nazbierało, dostałem brązowy krzyż zasługi 10 dni temu, także mam wszystkie rzemiosła z izby. Dostałem szablę Kilińskiego, największe odznaczenia. Także wszystko mam, jeszcze mi brakuje tego srebrnego. Jeśli dożyję i będę działał, to go otrzymam i jeszcze może na złoty się załapię – stwierdził Kazimierz Bieliński z Tucholi, zajmujący się rzemiosłem.



Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego.