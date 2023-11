Nauczyciele mogą być z nich dumni. Uczniowie z regionu nagrodzeni stypendiami

2023-11-22, 12:51 Michał Zaręba/Redakcja

W czwartek (23 listopada) gala stypendystów odbędzie się we Włocławku. Łącznie w naszym regionie stypendia trafiły do blisko 300 uczennic i uczniów/fot. Michał Zaręba

W Toruniu i Bydgoszczy stypendyści premiera i ministra edukacji odebrali już dyplomy, z kolei w czwartek (23 listopada) gala odbędzie się we Włocławku. Łącznie w naszym regionie stypendia trafiły do blisko 300 uczennic i uczniów.

– Średnią miałem 5,4, jestem zadowolony z tego wyniku. Uczę się dla zabawy i tego, co mnie interesuje. Lubię różne sporty, matmę – mówił Kacper z Technikum nr 2 w Grudziądzu, podczas uroczystości w Toruniu.



– Jest lekka satysfakcja z tego, to też motywacja do przyszłego rozwoju – podzieliła się wrażeniami Oliwia Kordella z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. – Rodzice są ze mnie dumni, więc ja też jestem szczęśliwa.



Jak nauczyciel może pomóc uczniowi w osiągnięciu dobrych wyników? – Dobrze uczyć to mieć osobisty kontakt z dzieckiem, który pozwala na relację, a relacje wywołują pozytywne nastawienie do nauki – tłumaczył Dariusz Chrobak, dyrektor Zespołu Szkół w Czernikowie.



– Dobrze jest zauważyć, kto jest najlepszy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby mobilizować uczniów do jakiegoś, mówiąc potocznie, wyścigu szczurów, to nie na tym polega, ale jeśli jest jakaś osoba, która, jak zawodnik, pierwsza dobiega do mety czy w tym wypadku uczeń, który uzyskuje najwyższą średnią, miło jest go za to uhonorować i stanowi to punkt odniesienia dla innych uczniów, że „aha, można” – mówiła wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.



W czwartek (23 listopada) gala stypendystów odbędzie się we Włocławku. Łącznie w naszym regionie stypendia trafiły do blisko 300 uczennic i uczniów.



Więcej w relacji Michała Zaręby.