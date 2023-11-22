Дитячий відділ в Юраша, інвестиція на сіль та соду, Паркуй і Їдь

2023-11-22, 12:20  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Парковки Park&Ride у Торуні відкриті. Загалом на вул Olimpijskiej та Dziewulskiego водіям доступно майже 440 паркувальних місць/фото: Michał Zaręba

Парковки Park&Ride у Торуні відкриті. Загалом на вул Olimpijskiej та Dziewulskiego водіям доступно майже 440 паркувальних місць/фото: Michał Zaręba

У лікарні Юраша у Бидгощі має бути створено Центр лікування дітей. Залиште машину і їдьте далі автобусом. Парковки Park&Ride у Торуні відкриті.

Університетська лікарня Юраша в Бидгощі має отримати майже 300 мільйонів злотих на будівництво Центру лікування дітей. Кошти мають надходити з Медичного фонду. Щойно набула чинності постанова Ради міністрів, яка встановлює інвестиційний бюджет цього проєкту та підтверджує виділення коштів. У новому корпусі розташують: дитячі приймальні, спеціалізовані дитячі клініки, пункт невідкладної допомоги, пункт діагностики, амбулаторію, операційну та процедурні кабінети.

У 2023 році Ciech Group виділить майже 300 мільйонів злотих на підвищення енергетичної та технологічної ефективності содових заводів у Іновроцлаві та Яніково. Це витрати на розвиток і підтримку конкурентоспроможності, кажуть в керівництві компанії. Одним із таких заходів є будівництво установки термічної обробки відходів у Монтах. Ciech Soda Polska є єдиним виробником важкої та легкої кальцинованої соди в Польщі та другим у Європі, яка також виробляє сіль мокрого та сухого випарювання.

Парковки Park&Ride у Торуні відкриті. Загалом на вул Olimpijskiej та Dziewulskiego водіям доступно майже 440 паркувальних місць. Ці типи парковок покликані спонукати людей залишати на них свої автомобілі та користуватись громадським транспортом.

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