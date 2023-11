Wracając z zakupów, zgubił się w lesie w gminie Skępe. Z pomocą przyszli policjanci

2023-11-22, 14:44 Redakcja

Mężczyzna był przemarznięty, ale nie potrzebował pomocy medycznej. Policjanci odwieźli go – całego i zdrowego – do domu/fot. ilustracyjna, Pixabay

W trudnej sytuacji znalazł się 44-latek, który wracając z zakupów, zabłądził w lesie. Z powodu zmroku i niskiej temperatury, zadzwonił na policję, która stanęła na wysokości zadania.

– Było już po 20.00, gdy zdecydował się poprosić o pomoc, bo zapadł już zmrok i przyszedł przymrozek, a mężczyzna nie mógł odnaleźć drogi – relacjonuje kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy KPP w Lipnie.



Dyżurny lipnowskiej jednostki wysłał patrol interwencyjne w okolice, w której mógł znajdować się mężczyzna. Pomocy udzielił również pochodzący z tego obszaru kierownik rewiru dzielnicowych. – Nawiązawszy kontakt telefoniczny z potrzebującym pomocy mężczyzną, ustalił, gdzie może on przebywać i na bieżąco przekazywał uzyskane ustalenia policjantom. Funkcjonariusze zgodnie ze wskazówkami kierownika dotarli w określone miejsce i użyli sygnałów uprzywilejowania pojazdu, by ułatwić mężczyźnie lokalizację radiowozu. W ten sposób szybko znaleźli 44–latka – relacjonuje.



Mężczyzna był przemarznięty, ale nie potrzebował pomocy medycznej. Policjanci odwieźli go – całego i zdrowego – do domu.