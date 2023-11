Rekordowe zapasy kasztanów dla danieli! Zbiórka przerosła oczekiwania leśników

2023-11-22, 11:57 Marcin Doliński/Redakcja

Szkoły i placówki oświatowe zebrały ponad 10,5 tony kasztanów i 1200 kilogramów żołędzi/fot. Marcin Doliński

W zbiórce kasztanów i żołędzi w ramach akcji „Kasztany i żołędzie zbieramy, zimą leśnym zwierzętom je damy” padł rekord – udało się zebrać ponad 10,5 tony kasztanów. Zabawę zorganizowało Nadleśnictwo Dąbrowa w powiecie świeckim.

– W zbiórce udział wzięło 30 szkół i placówek oświatowych – mówi Dawid Kikulski, zastępca nadleśniczego. – Tegoroczna akcja zbierania pożywienia dla leśnych zwierząt przerosła nasze oczekiwania. To już nasza piąta edycja tej akcji i znowu mamy rekord. Szkoły i placówki oświatowe zebrały ponad 10,5 tony kasztanów i 1200 kilogramów żołędzi. To bardzo duża ilość, dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, poświęcony czas, pracę, cieszymy się, że te osoby spędziły czas na świeżym powietrzu, w lesie, na łonie natury – dodaje.



W zabawie-konkursie ex aequo zwyciężyły: przedszkole Motylek ze Świecia, które zebrało 1114 kilogramów kasztanów, i Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku, która zebrała 1137 kilogramów kasztanów i 30 kilogramów żołędzi.



Teraz przysmaki trafią do danieli. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali bony pieniężne do wykorzystania na zakup pomocy dydaktycznych czy na zorganizowanie wycieczki szkolnej.