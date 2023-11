Cyberoszuści czyhają na okazję! Mieszkańcy regionu stracili łącznie 250 tys. złotych

2023-11-21, 20:54 Agata Raczek/Redakcja

Oferowanie dużych zysków z inwestycji w krótkim czasie to dziś częsty sposoby działania oszustów – podkreśla policja/fot. ilustracyjna, Pixabay

Trzy osoby z województwa kujawsko-pomorskiego padły ofiarą cyberoszustów. Straciły pieniądze, klikając w podejrzane linki lub chcąc zainwestować w kryptowaluty.

Na taką inwestycję został namówiony mieszkaniec gminy Białe Błota. Przekazał przestępcom ponad 134 tysiące złotych. – Wszystko zaczęło się od reklamy w Internecie „gwarantującej” szybki zysk pieniędzy po inwestycji w kryptowaluty – mówi mł. asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Mężczyzna zostawił tam swój numer telefonu jako osoby chętnej do kontaktu. Otrzymał telefon od rzekomego analityka finansowego, któremu przekazał dane karty bankomatowej, a później zainstalował na swoim telefonie aplikację, dzięki której oszust miał zdalny dostęp do jego telefonu – tłumaczy.



Rzekomi doradcy zapadli się pod ziemię

Co gorsza, mężczyzna zadłużył się, by zainwestować: wziął 100 tys. zł kredytu. – Wszystkie pieniądze z pożyczki wraz z pozostałą częścią swoich oszczędności przekazał przelewami na różne konta bankowe wskazane przez oszustów. Pieniędzy nie odzyskał, a jego „doradcy finansowi” zapadli się pod ziemię – przekazuje policjant.



W inny sposób został okradziony bydgoszczanin, który przekazał przestępcom prawie 117 tysięcy złotych. Oszuści, wykorzystując problemy zdrowotne mężczyzny, uzyskali dostęp do jego aplikacji bankowej, dzięki czemu mieli nieograniczone możliwości działania – dodaje mł. asp. Bratz. – Wzięli kredyt, który następnie przelali na swoje konto bankowe. W ten sposób stracił on ogromne pieniądze, nie mając na to wpływu.



Wystawił przedmiot na sprzedaż, stracił 10 tysięcy

– Kolejną oszukaną osobą był mieszkaniec Bydgoszczy, który wystawił przedmiot na sprzedaż na jednym z portali ogłoszeniowych. W odpowiedzi odezwała się osoba, która za pośrednictwem komunikatora wysłała mu link, gdzie miał wypełnić dane do odbioru pieniędzy. Niestety, był to podstęp, za pomocą którego oszuści w kilku przelewach ukradli mu z konta 10 tys. złotych. Na szczęście nie zdołali mu ukraść więcej pieniędzy – zorientował się w odpowiednim czasie, że ubywają mu one z konta i je zablokował – informuje policjant.



Policjanci przypominają, że uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, oferowanie dużych zysków z inwestycji w krótkim czasie to dziś częste sposoby działania oszustów.



Niejednokrotnie pokrzywdzeni, nie podejrzewając próby oszustwa, sami przekazuj dane. Chcąc zainwestować pieniądze, należy upewnić się, że będą one bezpieczne. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości możemy zadzwonić na policję.