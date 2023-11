Ponad 2,5 mln zł dla kujawsko-pomorskich wsi. Na rozwój firm i inwestycje w gminach

Przedstawiciele samorządów gminnych i organizacji pozarządowych odebrali umowy dotyczące finansowania niewielkich inwestycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, dzięki którym m.in. w Strzelnie (powiat mogileński), Chodczu (powiat włocławski) i Baruchowie (powiat włocławski) powstaną siłownie zewnętrzne, place zabaw oraz miejsca wypoczynku i rekreacji. Jeden z projektów zrealizuje Koło Gospodyń Wiejskich „Gródeckie Babeczki.pl” z gminy Drzycim. – W tym roku mieliśmy stulecie elektrowni wodnej i w związku z tym postanowiliśmy to upamiętnić – powstanie tam skwer, miejsce pamięci , tablice pamiątkowe, ławeczki, roślinność, która będzie przypominała turbinę, jaka jest w elektrowni – mówią. Z przekazanych środków powstanie jedenaście mikroprzedsiębiorstw. Najwyższe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej trafi do Złotnik Kujawskich (powiat inowrocławski) na założenie firmy oferującej usługi związane z zakładaniem ogrodów. Firma świadcząca usługi geodezyjne powstanie w Lipnie. W Bukowcu (powiat świecki) w nowo powstałej dzięki dotacji firmie będzie można wynająć mobilną saunę, w Lipnie przyczepę kempingową, w Izbicy Kujawskiej powstanie biuro turystyczne. Podczas ceremonii wręczono również cztery umowy o dofinansowanie rozwoju istniejących przedsiębiorstw o łącznej wartości 709 tysięcy złotych. – Zajmujemy się produkcją węży hydraulicznych i detali z tworzywa i z gumy, Teraz będziemy mieli możliwość toczenia razem z frezowaniem – mówi Artur Dziubek z Kruszwicy. – Będziemy mieli maszynę dwa w jednym – to będzie nowa usługa, które jeszcze nie mamy, ale jest też bardzo ciężko dostępna w okolicy W sumie zostały przyznane 23 dofinansowania.

