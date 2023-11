Remont ul. Lipnowskiej we Włocławku zakończy się przed terminem. Będą zmiany w ruchu

2023-11-21, 18:41 Marek Ledwosiński/Redakcja

– Wszystko wskazuje na to, że termin oddania ul. Lipnowskiej zostanie przyspieszony, o ile nie przeszkodzą nam warunki atmosferyczne – zapowiedział prezydent Włocławka Maciej Wojtkowski

Dobra wiadomość dla kierowców przejeżdżających przez Włocławek – remont ul. Lipnowskiej potrwa krócej o miesiąc, zakończy się jeszcze w tym roku. Zmieni się też organizacja ruchu przy wjeździe na most.

Lipnowska to bardzo ważna arteria Włocławka. Zbiera połowę ruchu samochodowego prawobrzeżnej części miasta i kieruje go na most stalowy przez Wisłę. Ulica jest zamknięta od początku roku. Powoduje to wielkie utrudnienia.



Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski przekazał dobrą wiadomość dla kierowców. – Wszystko wskazuje na to, że termin oddania ul. Lipnowskiej zostanie przyspieszony, o ile nie przeszkodzą nam warunki atmosferyczne – zapowiedział. – Drugą kwestią jest oczywiście kwestia organizacji ruchu na zbiegu ulic Lipnowskiej i Grodzkiej przy wjeździe na most. Otrzymujemy wiele korespondencji od mieszkańców ulicy Grodzkiej, włącznie z petycją, dlatego też przywrócimy pierwszeństwo od strony ul. Grodzkiej.



Pierwszeństwo przejazdu ma być nadane Grodzkiej na razie na jeden miesiąc, tytułem próby. Na miejscu zainstalowane będą kamery. Jeśli monitoring potwierdzi, że to dobre rozstrzygnięcie – nowa organizacja ruchu wprowadzona będzie na stałe.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.