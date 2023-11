Przy bydgoskim szpitalu Jurasza powstanie Centrum Leczenia Dzieci. Uchwała weszła w życie

W uchwale Rady Ministrów zapisano, że kwota środków programu inwestycyjnego jest corocznie ujmowana z planie Funduszu Medycznego, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok, i podawana od publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego dla spraw zdrowia. Powstanie nowy budynek W ramach inwestycji planuje się budowę nowego budynku szpitalnego, przebudowę istniejących i budowę nowych dróg dojazdowych, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych niezbędnych dla funkcjonowania nowych obiektów. Inwestycja obejmuje również wyposażenie pomieszczeń budynku i zakładów diagnostycznych szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. Celem nadrzędnym inwestycji jest poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci. Obiekty techniczne do rozbiórki W nowym budynku zlokalizowane zostaną: istniejące kliniki pediatryczne zajmujące obecnie dwa obiekty, poradnie specjalistyczne dla dzieci, izba przyjęć, rejestracja, diagnostyka, ambulatorium, blok operacyjny, gabinety zabiegowe, pomieszczenia administracyjne, techniczne i magazynowe. Przewidziano, że w nowym budynku zlokalizowane zostaną: Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii z Oddziałem Przeczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci, Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatryczna Izba Przyjęć, a także ambulatorium i poradnie specjalistyczne. Na potrzeby Centrum powstanie budynek z sześcioma kondygnacjami naziemnymi i częścią podziemną o szacunkowej powierzchni całkowitej 16,5 tys. m kwadratowych. Zostanie wzniesiony na miejscu istniejących budynków technicznych, które są przeznaczone do rozbiórki.

