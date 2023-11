Zaczął się proces Macieja B. Miał wywołać pożar, by otrzymać odszkodowanie

2023-11-21, 17:38 Michał Zaręba/Redakcja

W Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces oskarżonego o zabójstwo Macieja B. W 2021 roku miał wywołać pożar w wieżowcu przy Szosie Lubickiej w Toruniu, aby po śmierci 68-latki otrzymać ubezpieczanie. Przypadków zgonów, za które mężczyzna otrzymywał odszkodowanie, było więcej.

– Zarzucając mu przede wszystkim dokonanie zabójstwa Marii D., z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, w celu uzyskania korzyści majątkowej wszedł do jej mieszkania, wywołał pożar, na skutek którego Maria D. zmarła. Ten pożar zagrażał również życiu wielu osób – mówił w lipcu Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Według śledczych Maciej B. ubezpieczył sześciu rzekomych pracowników, z czego pięciu zmarło krótko od tego ubezpieczenia. Miał zataić stan zdrowia tych osób, w ten sposób usiłując doprowadzić do wypłaty odszkodowań w łącznej kwocie około pięciu milionów złotych. Ostatecznie towarzystwa wypłaciły mu 326 tysięcy złotych.



Prokuratura oskarża Macieja B. również o pomoc w dokonaniu aborcji dwóm kobietom, które były z nim w ciąży. Mężczyzna zawiózł je do lekarza i opłacił zabieg. Maciej B. nie był dotąd karany. Na etapie śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz grozi mu dożywotnie więzienie.