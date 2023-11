Te inwestycje Bydgoszcz zrealizuje w 2024 roku. Projekt budżetu miasta gotowy [lista]

2023-11-21, 15:31 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Z lewej prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski (za nim zastępca prezydenta Michał Sztybel), z prawej - Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta/fot. Robert Sawicki, bydgoszcz.pl

481 mln zł na na kontynuację inwestycji już rozpoczętych i zaledwie 14 mln na nowe inwestycje - takie wydatki zakłada projekt budżetu Bydgoszczy na 2024 rok.

- Choć Bydgoszcz ma najniższe zadłużenie wśród miast Unii Metropolii Polskich (w wysokości 1,93 mld zł), to jej nadwyżka operacyjna na koniec tego roku wyniesie zaledwie 106 mln - tłumaczył na wtorkowej konferencji prasowej skarbnik miasta Piotr Tomaszewski.



Jak zapowiada ratusz - mimo rosnących wydatków bieżących, Bydgoszcz uruchomi oczekiwane przez mieszkańców nowe inwestycje, m.in. budowę basenu rehabilitacyjnego na Szwederowie, rewitalizację kolejnych odcinków bulwarów i budowę otwartego kąpieliska. Dokończy też wymianę tramwajów, a na najważniejszych ulicach w mieście nie będą już prowadzone roboty drogowe utrudniające przejazd.



Łącznie funkcjonowanie miasta w 2024 roku pochłonie prawie 3 mld zł. Dochody miasta wyniosą 2,8 mld zł. - Od 3 lat dochody miasta ze względy na wprowadzenie tzw. „Polskiego Ładu” są znacznie zaniżone. Tylko w nadchodzącym roku Bydgoszcz, w stosunku do wcześniej funkcjonujących rozwiązań, będzie musiała obyć się bez 180 mln zł – informuje ratusz na stronie bydgoszcz.pl. - Jednocześnie wprowadzane są ustawowe rozwiązania skutkujące m.in. wyższymi wynagrodzeniami dla nauczycieli oraz płacą minimalną. W tej sytuacji konieczne jest przeznaczanie coraz większych środków na bieżące utrzymanie miasta.



W 2024 roku najbardziej wzrosną wydatki na transport publiczny (o 17 procent do kwoty ponad 267 mln zł) oraz oświatę (14 procent do kwoty ponad 1 mld zł). Mimo tych wyzwań zadłużenie Bydgoszczy pozostanie na stabilnym poziomie. - Na wydatki majątkowe przeznaczymy 496 mln zł - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - Realizowane będą przede wszystkim inwestycje przygotowane w poprzednich latach oraz dokończymy te rozpoczęte. Wyjątkiem będzie budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej. To pierwszy obiekt dedykowany przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. Zorganizujemy też konkurs na zagospodarowanie placu Teatralnego, a jego zwycięzca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji.



Najważniejsze inwestycje na 2024 rok



• Przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Toruńskiej - na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do zajezdni;

• Przebudowa zajezdni tramwajowej;

• Kontynuacja wymiany taboru tramwajowego i autobusowego;

• Kontynuacja prac przy budowie IV kręgu Opery Nova (współfinansowanie);

• Rewitalizacja bulwarów;

• Utwardzanie ulic gruntowych;

• Przebudowa ul. Pod Skarpą;

• Remonty ulic;

• Budowa dróg rowerowych;

• Budowa przystanków wiedeńskich na pl. Praw Kobiet oraz pl. Wolności;

• Modernizacja oświetlenia ulic;

• Budowa zadaszonych boisk;

• Termomodernizacja budynków i zmiana źródeł ogrzewania;

• Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa na Zawiszy;

• Kontynuacja prac na pl. Wolności i pl. Kościeleckich;

• Budowa Centrum Pomocy dla Bezdomnych

• Budowa nowych mieszkań BTBS.