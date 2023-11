Dwaj posłowie z Kujawsko-Pomorskiego w sejmowej komisji do spraw służb specjalnych

2023-11-21, 13:42 Polska Agencja Prasowa

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie/fot. Piotr Nowak, PAP

Siedmioosobowy skład komisji ds. służb specjalnych zatwierdził Sejm w bloku głosowań we wtorek. Zasiądą w niej m.in. dwaj posłowie z Kujawsko-Pomorskiego.

Do komisji weszli dwaj posłowie Koalicji Obywatelskiej - Krzysztof Brejza z Inowrocławia i Paweł Olszewski z Bydgoszczy, a ponadto dwaj z Trzeciej Drogi - jeden z PSL - Marek Biernacki i drugi z PL2050 - Michał Gramatyka. Lewicę w komisji będzie reprezentował Włodzimierz Czarzasty, PiS - Waldemar Andzel, a Konfederację - Krzysztof Tuduj.



Za zatwierdzeniem zgłoszonego przez prezydium Sejmu takiego składu komisji głosowało 264 posłów, przeciw było 192, nikt nie wstrzymał się od głosu. W debacie przed głosowaniem przeciw takiemu składowi komisji protestował Marek Suski (PiS). Podkreślał, że jego klubowi z wyliczeń parytetowych powinno przypaść 2,8 posła - czyli trzech posłów komisji, a jest w niej obecnie jeden.



Powrót do rotacyjnego przewodnictwa

O tym, że sejmowa komisja do spraw służb specjalnych będzie liczyła siedmiu członków, posłowie zdecydowali w pierwszych dniach tego posiedzenia Izby. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu zdecyduje o tym, kto zostanie jej przewodniczącym na pierwsze pół roku obecnej kadencji - posłowie koalicji w debacie zapowiedzieli powrót do rotacyjnego przewodniczenia i kierowania komisją z udziałem posłów opozycji. Rotacyjne kierownictwo polegało na zmianach co pół roku przewodniczącego i wiceprzewodniczących, tak, by funkcję obejmowali kolejni członkowie komisji - również z opozycji.



Pierwsze posiedzenie, na którym posłowie wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących, odbędzie się we wtorek o godz. 15.00 z udziałem marszałka lub wicemarszałka Izby.



Składy innych komisji wybrane

Uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji sejmowych Sejm przyjął we wtorek. Za przyjęciem wniosku w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych głosowało 273 posłów, przeciw było 178, wstrzymały się trzy osoby.



Jak podano na stronie Sejmu, we wtorek po południu zaplanowano posiedzenie: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisji do Spraw Służb Specjalnych; Komisji Finansów Publicznych; Komisji Obrony Narodowej; Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisji Etyki Poselskiej; Komisji Infrastruktury; Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisji Polityki Społecznej i Rodziny; Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.



Odbędą się również posiedzenia: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisji Kultury i Środków Przekazu; Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisji do Spraw Unii Europejskiej; Komisji Gospodarki i Rozwoju; Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisji do Spraw Kontroli Państwowej; Komisji Łączności z Polakami za Granicą; Komisji Ustawodawczej; Komisji Zdrowia; Komisji do Spraw Petycji; Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.