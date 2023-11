Od nowego roku lewobrzeże Torunia bez nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2023-11-21, 12:46 Michał Zaręba/Redakcja

Przychodnia Rudak-Med w Toruniu, oferująca dotąd nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, informuje o wygaśnięciu kontraktu z NFZ.

Pacjenci przychodni są zaniepokojeni tą informacją. – To nie będzie już teraz dla nas pogotowia, bo tak to nazywamy? Korzystamy z tej przychodni regularnie, bo mamy małe dzieci, ale my dorośli też – mówi jedna z pacjentek. – Gdy człowiek dostał w sobotę gorączkę, to przychodził tutaj. Teraz nie wiadomo co będzie. Pewnie trzeba będzie do innej placówki podjechać, co się wiąże z dużym utrudnieniem, bo to jedyna dosyć blisko dla tej części Torunia.



Prezes Rudak-Med Dariusz Górecki wyjaśnił PR PiK, że powodem wstrzymania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest za niskie finansowane świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.



– Zapewniam, że mieszkańcy Torunia od 1 stycznia 2024 roku nie zostaną pozbawieni dostępności do świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej – zaznacza Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. – Zakończenie umowy z Rudak-Med w Toruniu z końcem tego roku nie jest decyzją Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadził konkurs ofert na świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w Toruniu, do którego pierwotnie placówka Rudak-Med przystąpiła. Niestety, w trakcie konkursu świadczeniodawca wycofał swoją ofertę podając jako powód brak zabezpieczenia kadrowego – informuje rzeczniczka. – Jeszcze dziś zostanie ogłoszony kolejny konkurs – przekazała.



Rozstrzygnięcie planowane jest na połowę grudnia.



Nocną i świąteczną pomoc świadczą w Toruniu Miejska Przychodnia Specjalistyczna przy ulicy Uniwersyteckiej oraz pacjentom do 18. roku życia– Szpital Dziecięcy przy ulicy Konstytucji 3 maja.