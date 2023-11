Zostawiasz auto i jedziesz dalej autobusem. Otwierają parkingi Park&Ride w Toruniu

2023-11-21, 11:40 Redakcja

Od wtorku (21 listopada) od godziny 12:00 parkingi typu Park&Ride przy ulicach Olimpijskiej i Dziewulskiego w Toruniu zostaną udostępnione kierowcom.

Zakończyły się prace związane z obsługą informatyczną urządzeń, które umożliwią kierowcom bezobsługowe korzystanie z parkingów oraz zapewnią możliwość parkowania i jednoczesnego korzystania z komunikacji miejskiej. W sumie do dyspozycji kierowców będzie prawie 440 miejsc parkingowych.



– Atutem parkingów jest ich lokalizacja – bezpośrednie sąsiedztwo z pętlą autobusową i tramwajową. Parkujesz auto i ponosząc minimalny koszt korzystasz z komunikacji miejskiej – informuje rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. – Do tego nie tracisz czasu i paliwa na poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego. Decydując się, na przykład, na zwiedzanie Starówki, nie musisz spoglądać nerwowo na zegarek, wiedząc, że czas parkowania dobiega końca. Twoje auto, za niewielkie pieniądze, może zostać na parkingu Park&Ride nawet przez całą dobę.



Parking przy ul. Dziewulskiego 38 jest dwupoziomowy. Na poziomie zero zlokalizowana jest pętla autobusowa, pomieszczenia socjalne oraz punkt sprzedaży biletów MZK. W sumie posiada 222 miejsca, z czego 20 na zewnątrz. Cztery są wyposażone w ładowarki do aut elektrycznych, osiem przeznaczonych jest dla osób niepełnosprawnych.

Parking przy ul. Olimpijskiej 42 jest trzypoziomowy. Posiada łącznie 217 miejsc, z czego cztery są wyposażone w ładowarki do aut elektrycznych, a pięć przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Oba parkingi wyposażono w system pokazujący ilość wolnych miejsc parkingowych, system informacji pasażerskiej oraz system parkingowy wraz z samoobsługowymi kasami biletowymi, a także w kamery LPR, z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.