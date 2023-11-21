Імпорт китайської продукції, нагородження діячів культури

Підприємство з Бидгощі сподівається на підтримку та розраховує припинити ввезення продуктів, які не відповідають стандартам ЄС, до Польщі, а також до всього Європейського Союзу/fot. Pit1233, CC0 (Wikipedia)
Проблеми Stomil у Бидгощі. Компанія програє китайському виробництву. Іновроцлав засяє тисячами вогнів.
Представники компанії Stomil з Бидгощі б'ють тривогу щодо імпорту китайської продукції, яка не відповідає стандартам Європейського Союзу. До них відносяться гумові вироби, в тому числі гідравлічні шланги. Керівництво компанії підкреслює, що не в змозі конкурувати з нечесними компаніями з Китаю, які використовують дешевшу, часто заборонену сировину. Крім того, якість технології, яку вони використовують, нижча за очікування. Як наслідок, витрати на їх виробництво значно нижчі, що означає здешевлення продукції. Підприємство з Бидгощі сподівається на підтримку та розраховує припинити ввезення продуктів, які не відповідають стандартам ЄС, до Польщі, а також до всього Європейського Союзу.
У Торуні нагородили діячів культури краю. В Обласному культурно-освітньому центрі вручили маршальські нагороди за особливі досягнення у сфері створення та поширення культури. Нагороди отримали тринадцять працівників закладів культури, серед яких: Центр сучасного мистецтва „Znaki Czasu” в Торуні, Куявсько-Поморський культурний центр у Бидгощі, Центр Шопена в Шафарні та Любостронський палац.
В Іновроцлаві засвітиться різдвяна ілюмінація. На в’їзді до Соланки з’являться світлові споруди, зокрема янголи та білка. У центрі Іновроцлава біля ялинки буде світлова рамка для фотографій, а поруч — золотий олень і піраміда з кульок. Світлові декорації також прикрасять вулицю Королеви Ядвіги, Соланкову та ліхтарі на Монастирській площі та Ринку. Додатково підсвітять будівлі ратуші та мерії. Увімкнуть новорічну ілюмінацію 6 грудня.
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