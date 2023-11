Kilka osób rannych w porannych wypadkach w regionie. Na drogach bardzo ślisko [zdjęcia]

2023-11-21, 08:44 Agata Raczek

W wypadku w Dźwierznie ucierpiały trzy osoby, które zostały zabrane do szpitala/fot. Marcin Matwiejczuk, KM PSP Toruń, Facebook

Dwa samochody osobowe zderzyły się przed godz. 7.00 na wiadukcie nad autostradą A1 w Dźwierznie w gminie Chełmża. To nie jedyne zdarzenie drogowe we wtorkowy poranek, bo na drogach jest bardzo ślisko.

W wypadku w Dźwierznie ucierpiały trzy osoby, które zostały zabrane do szpitala. Na miejscu działają strażacy z Chełmży, Grzegorza, Zelgna i Skępego.



Z dużymi utrudnieniami w ruchu muszą liczyć się też kierowcy w miejscowości Sadki w powiecie nakielskim. Na krajowej „dziesiątce”, na 229 km trasy jadąc w stronę Piły, jest rozlana plama oleju. Ma około 10 km, na miejscu jest sześć zastępów straży pożarnej.



Działania służb ratunkowych miały też miejsce od rana w w miejscowości Rożniaty w powiecie inowrocławskim, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala. Z kolei w Aleksandrowie Kujawskim – przy ul. Przemysłowej – zderzyły się dwa pojazdy. Autami łącznie podróżowały cztery osoby, jedna ucierpiała. Rano także w miejscowości Plewno w powiecie świeckim dachował samochód, ale nikomu nic się nie stało.



We wtorek do godz. 12.00 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące opadów marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź. Dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, Torunia, toruńskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego. - Należy zachować szczególną ostrożność – ostrzegają służby.