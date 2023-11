Jak zadbać o seniorów? Policjanci zorganizowali debatę o bezpieczeństwie [zdjęcia, wideo]

Według policyjnych danych tylko w tym roku w kujawsko-pomorskim, oszuści posługujący się metodami np. na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku, wyłudzili ponad 3 miliony złotych. – Dwa lata temu dostałam telefon rano od pana, który mówił do mnie, że ktoś przelał pieniądze z mojego konta. Mimo że uważam się za osobę świadomą, zwątpiłam. Zaczęłam wierzyć temu panu, ponieważ prowadził mnie dalej, powoli i spokojnym głosem. Przebiegłość tych oszustów na pewno jest olbrzymia – opisywała jedna z uczestniczek debaty. – Często osoby starsze same podczas rozmowy podają informację „na talerzu”. Rozmowa jest ukierunkowana, żeby osoba starsza powiedziała, jak ma na imię, z kim ewentualnie mieszka i jakie ma oszczędności – stwierdziła starszy sierżant Karolina Kasprzyk. Część seniorów przyznała, że jest łatwowierna i dlatego zdecydowała się na uczestnictwo w wydarzeniu. – Słyszymy o tym, nawet ostatnio w telewizji bardzo dużo się o tym mówi, więc dlatego przyszłam, bo jestem trochę naiwna. – Niestety w dobie techniki już pojawiają się oszustwa, gdzie (oszuści) wykorzystują głos. Wystarczy, że oszuści mają próbkę głosu na przykład córki, będą mieć osoby, którą państwo znacie. Taka osoba zadzwoni do państwa i możecie słyszeć w telefonie głos osoby, którą znacie. Tam, gdzie jest temat pieniędzy, zachowajmy czujność. Wiem, że czasami są nerwy i emocje, ale rozłączamy się – wskazała seniorom komisarz Mariola Zdunek. Debata odbyła się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

