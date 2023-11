Duma, wzruszenia i podziękowania. Strażacy odebrali odznaczenia państwowe [zdjęcia, wideo]

2023-11-20, 16:28 Agata Raczek/Redakcja

Blisko 140 strażaków zostało odznaczonych w Urzędzie Wojewódzkim w ramach Narodowego Święta Niepodległości/fot: Agata Raczek

W kujawsko-pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka strażaków z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Około 140 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków-ochotników z regionu otrzymało medale, krzyże, odznaki, awanse i dyplomy.

– 11 listopada przypada Święto Niepodległości, co roku jest to okazja w służbach mundurowych, takich jak Państwowa Straż Pożarna, na wręczenie odznaczeń państwowych, odznaczeń Prezydenta, ale również i awanse w służbie. Gratuluję wszystkich strażakom z województwa kujawsko-pomorskiego, bo to wyjątkowa formacja, która dba o nasze bezpieczeństwo – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.



– Dzisiaj jest niebywała okazja, żeby w tym dniu przekazać strażakom podziękowania w postaci awansów, odznaczeń i wyróżnień. Tych awansów i wyróżnień jest około 140 – podkreślił Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jacek Kaczmarek.



Część strażaków została odznaczona po raz kolejny, jednak jak sami wskazują, ta uroczystość miała wyjątkowe znaczenie. – Emocje towarzyszą bardzo duże, ponieważ jest to wyróżnienie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowe wydarzenie, w Urzędzie Wojewódzkim nie jestem pierwszy raz, ale myślę, że to wyróżnienie ma duże znaczenie dla podsumowania mojej 26-letniej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jestem dumny, zadowolony, ale też przy okazji wzruszony – mówił brygadier Krzysztof Ferensztajn, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu.