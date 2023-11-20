День прав дитини, святковий ярмарок, стародавній млин у Клубці

Різдвяний ярмарок у Бидгощі офіційно відкрито/фото: Тетяна Адоніс, Архів
Фінал святкування Національного дня прав дитини в Торуні. На площі Старий Ринок у Бидгощі засяяла ялинка – Різдвяний ярмарок офіційно відкрито.
Сьогодні Національний день прав дитини. У регіоні основне святкування відбувається в Торуні і триває з 15 листопада. Сьогоднішній фінал поєднується з конференцією та оприлюдненням результатів «Національного дослідження якості життя дітей та підлітків», проведеного на замовлення Уповноваженого з прав дитини, та урочистим відкриттям нового закладу – Центру розвитку та лікування. У Польщі вже вдесяте відзначають Національний день прав дитини.
Різдвяний ярмарок у Бидгощі офіційно відкрито. На площі Старий Ринок запалюють новорічну ялинку, працює зимовий парк розваг та кіоски, де продають вироби ручної роботи та місцеві делікатеси. Серед цікавинок ярмарку — понад 30-метрове колесо огляду, історична венеціанська карусель і дзеркальний лабіринт. Ви можете придбати ялинкові прикраси, витвори мистецтва та вироби з дерева, а також вареники, пряники, глінтвейн, вироби з дичини, гусятину та сир оципек. Бидгоський ярмарок триватиме до 22 грудня. Лавки та атракціони розташовані на площі Театральній, Староміському мосту та на Старому Ринку. У п’ятницю та суботу ярмарок працює з 13:00 до 21:00, в інші дні – до 20:00.
У музеї під відкритим небом у Клубці відкрито історичний водяний млин. Це черговий етап процесу відновлення колишнього ландшафту історичного міста, який триває вже 10 років. Млин існував тут ще з середньовіччя. Його відреставрували, зберігши оригінальні фундаменти та підвали. Зараз млин працює, як і в 1920 році. Воєводська влада має плани щодо подальших інвестицій у Клубку.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę