День прав дитини, святковий ярмарок, стародавній млин у Клубці

2023-11-20, 12:20 Redakcja

Різдвяний ярмарок у Бидгощі офіційно відкрито/фото: Тетяна Адоніс, Архів

Фінал святкування Національного дня прав дитини в Торуні. На площі Старий Ринок у Бидгощі засяяла ялинка – Різдвяний ярмарок офіційно відкрито.

Сьогодні Національний день прав дитини. У регіоні основне святкування відбувається в Торуні і триває з 15 листопада. Сьогоднішній фінал поєднується з конференцією та оприлюдненням результатів «Національного дослідження якості життя дітей та підлітків», проведеного на замовлення Уповноваженого з прав дитини, та урочистим відкриттям нового закладу – Центру розвитку та лікування. У Польщі вже вдесяте відзначають Національний день прав дитини.



Різдвяний ярмарок у Бидгощі офіційно відкрито. На площі Старий Ринок запалюють новорічну ялинку, працює зимовий парк розваг та кіоски, де продають вироби ручної роботи та місцеві делікатеси. Серед цікавинок ярмарку — понад 30-метрове колесо огляду, історична венеціанська карусель і дзеркальний лабіринт. Ви можете придбати ялинкові прикраси, витвори мистецтва та вироби з дерева, а також вареники, пряники, глінтвейн, вироби з дичини, гусятину та сир оципек. Бидгоський ярмарок триватиме до 22 грудня. Лавки та атракціони розташовані на площі Театральній, Староміському мосту та на Старому Ринку. У п’ятницю та суботу ярмарок працює з 13:00 до 21:00, в інші дні – до 20:00.



У музеї під відкритим небом у Клубці відкрито історичний водяний млин. Це черговий етап процесу відновлення колишнього ландшафту історичного міста, який триває вже 10 років. Млин існував тут ще з середньовіччя. Його відреставрували, зберігши оригінальні фундаменти та підвали. Зараз млин працює, як і в 1920 році. Воєводська влада має плани щодо подальших інвестицій у Клубку.