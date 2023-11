24-latek trzymał w mieszkaniu na bydgoskim Błoniu 1,7 kg narkotyków [zdjęcia, wideo]

2023-11-20, 11:44 Polska Agencja Prasowa

/fot. materiały policji

Sąd aresztował na trzy miesiące 24-letniego bydgoszczanina, który posiadał w mieszkaniu przeszło 1,7 kg różnych narkotyków – 3MC, marihuany i kokainy.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada znaczne ilości narkotyków. – Policjanci skierowali swoje kroki do jego mieszkania bydgoskim osiedlu Błonie. Drzwi otworzył im ojciec podejrzewanego – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Po przedstawieniu powodu wizyty, w jego obecności, policjanci przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez syna.



Podejrzenia okazały się słuszne. Policjanci zabezpieczyli ponad 1,7 kg różnego rodzaju środków – 3CMC, marihuany i kokainy – a także pieniądze w kwocie wynoszącej niemal 2 tysiące złotych, telefony komórkowe i wagę elektroniczną. – W trakcie prowadzonych czynności do domu powrócił właściciel zabezpieczonych substancji. 24-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium kryminalistycznego – informuje policjant.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić bydgoszczaninowi zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.