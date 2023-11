Polszczyzną władają po mistrzowsku! Młodzi mówcy rywalizowali w Golubiu-Dobrzyniu

2023-11-19, 20:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

Jury najwyżej oceniło mowę Zofii Radzickiej z Brodnicy/fot. Monika Kaczyńska

Zofia Radzicka z Brodnicy zwyciężyła w 46. Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej, którego finał odbył się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Młodzież prezentowała tematy związane m.in. z turystyką i historią Polski.

– Poziom konkursu był bardzo wysoki, ale najbardziej oczarowała nas właśnie Zosia – mówi Mariusz Wróblewski, przewodniczący konkursowego jury. – Rewelacyjnie opowiadała temat, który brzmiał „Rola swata”. To jest uczennica drugiej klasy – spokój, elokwencja, dobry kontakt z salą, bardzo ładne wypowiadanie się – opisuje występ zwyciężczyni.



– Uwielbiam książki, uwielbiam czytać – mówi sama Zofia Radzicka. – Jak byłam mała i jeszcze sama nie umiałam czytać, mama czytała mi mnóstwo książek, więc z polszczyzną na wysokim poziomie mam kontakt już od bardzo dawna. Kiedy byłam młodsza, brałam udział w wielu konkursach recytatorskich – tłumaczy.



Jak występ komentują inni uczestnicy? – Opowiadałam o Bieszczadach, moim drugim domu – mówi Nikola Pieniążek z Podkarpacia. – Od dziecka już recytuję, także to się „wyrabia”, że tak to ujmę, latami. Jest to też talent wrodzony, który staram się na co dzień pielęgnować, używać poprawnej polszczyzny – wskazuje Gabriel Gryniewicz, uczeń I LO w Lubaczowie.



Właśnie o posługiwanie się piękną poprawną polszczyzną apelują uczestnicy konkursu. Jak podkreśla dziennikarka i prezenterka telewizyjna Zofia Czernicka, członkini konkursowego jury, nasze słownictwo wzbogaca czytanie książek.



Dużą rolę w pielęgnowaniu języka polskiego odgrywają też nasze rodzinne domy. – Mam wnuki, widzę, z jakim pietyzmem moja córka pilnuje swoich nastoletnich dzieci, że nie ma w pisaniu skrótów, nie ma „pozdro”, tylko „pozdrowienia” – podkreśla Czernicka. –Oczywiście, że to jest trudne, ale jeśli o to nie zadbamy, za chwilę będziemy mówili jakimiś żargonami albo skróconymi słowami, które nie będą w ogóle przypominały naszego języka. Polski jest bardzo trudnym językiem, jak wszyscy wiemy, bardzo skomplikowanym, bardzo trudnym dla innych do nauczenia się, natomiast dbałość jest niezbędna.



W kolejny weekend na golubskim zamku odbędzie się jubileuszowa, 50. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Przewodników.