Parada koło dworca głównego. Tak w Bydgoszczy świętowali kolejarze! [wideo, zdjęcia]

Było pisanie listów do kopcącego sąsiada, pokaz sprzętu do walki z nielegalnym spalaniem odpadów i warsztaty fotografii przyrodniczej. W Toruniu obchodzono… Czytaj dalej »

W budynku Technikum Kolejowego przy ul. Unii Lubelskiej 4c do godz. 15.00 można było podziwiać okolicznościową wystawę. – Nasze stowarzyszenie ma zaszczyt być spadkobiercą tradycji Ośrodka Muzealnego Bydgoskiego Węzła kolejowego, który swój początek ma w roku 1979 i duża część zbiorów właśnie z tego okresu pochodzi – mówi Patryk Domieradzki, prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Bydgoszczy. – Są prace dyplomowe uczniów jeszcze tego starego technikum kolejowego; możemy wyróżnić szybkościomierz z lokomotywy, a także pulpit nastawczy, oryginalny, z nieistniejącego już posterunku ruchu Rynkowo, mapę sieci kolejowej z lampkami, które symbolizują elektryfikację linii kolejowych, oraz wyposażenie, na którym pracowali kolejarze – wylicza. Bydgoskie obchody odbyły się z wyprzedzeniem – Dzień Kolejarza świętowany jest 25 listopada (od 1981 r.), w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Kolejarze proszą, by życzyć im – po prostu – powodzenia i wielu chętnych rąk do pracy.

