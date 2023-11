Przepiękna choinka, pokazy ognia i elfy na szczudłach. Bydgoszcz szykuje się na święta [wideo, zdjęcia]

2023-11-18, 19:30 Tatiana Adonis/Redakcja

Choinka na bydgoskim Starym Rynku już jest rozświetlona/fot. Tatiana Adonis

Bydgoski Jarmark Świąteczny oficjalnie otwarty. Na Starym Rynku rozbłysła choinka. Światła na 14-metrowym świerku pochodzącym z Borów Tucholskich zapalił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wraz z przewodniczącą rady miasta, Moniką Matowską i 5-letnią Jagodą.

Bydgoszczanie, którzy tłumnie stawili się w samym centrum miasta mogli obejrzeć m. in. występ zespołu „Planeta Tańca” – szkoły tańca Joanny Ossowskiej. O 16.40 rozpoczął się pochód z orkiestrą w stronę ul. F. Focha.

Tak, jak w latach poprzednich, nie zabrakło pokazów ognia, koncertu na żywo, a odwiedzających witali gotowi do robienia pamiątkowych zdjęć szczudlarze - elfy.

Bydgoski Jarmark Świąteczny potrwa do 22 grudnia. Wystawcy zapraszają codziennie od godz. 13 do 20, w piątek i sobotę do 21. Stragany i atrakcje są rozlokowane na Placu Teatralnym, moście Staromiejskim, ul. Mostowej i Starym Rynku. W tym roku swoje stoiska ma 60 wystawców. Można kupić m.in. świąteczne ozdoby, biżuterię artystyczną i ozdoby z drewna. Są także regionalne przysmaki: pierogi, pierniki, grzane wino, wyroby z dziczyzny, gęsina i oscypki.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.