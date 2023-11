Dla lecznictwa 60 lat to niemal wieki! Piękny jubileusz włocławskiego szpitala [zdjęcia]

2023-11-18, 18:00 Agnieszka Marszał/Redakcja

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku działa już od 60 lat. Na zdjęciu dyrektor placówki Karolina Welka i marszałek Piotr Całbecki/fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku działa już od 60 lat. Rocznie przyjmuje 50 tysięcy pacjentów, a zatrudnia 1500 osób. Niektórzy z nich pracują od 40 lat. Tych najbardziej zasłużonych oraz dbających o rozwój lecznicy nagrodzono na gali w Teatrze Impresaryjnym.

- Wspaniali lekarze, wspaniałe pielęgniarki, kadra, która na co dzień styka się z najtrudniejszą sytuacją, jaka może dotknąć człowieka, czyli z problemami zdrowotnymi - mówi dyrektor szpitala Karolina Welka. - Wszyscy sobie życzymy przede wszystkim dużo zdrowia - my staramy się w tym zdrowiu wszystkim dopomóc. Sześćdziesiąt lat temu, 9 listopada została przecięta wstęga i oddano do użytku nowy szpital. My dzisiaj, jak państwo wiecie, ten szpital odnawiamy, budujemy.



- Rozwój medycyny jest tak szybki, że 60-letni szpital to już jest staruszek, dlatego budujemy w tym miejscu nowy obiekt, co nie jest łatwe. Sądzę, że w przyszłym roku w grudniu, może już w listopadzie, będziemy mogli świętować narodziny nowego szpitala - mówił marszałek Piotr Całbecki. Dodał, że historia lecznictwa we Włocławku sięga początków państwa polskiego.





Inwestycja w liczbach: