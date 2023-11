Całym sercem oddani pracy i innym. Najlepsi rolnicy Kujaw i Pomorza nagrodzeni [wideo, zdjęcia]

2023-11-18, 14:30 Tatiana Adonis/Redakcja

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się gala „NIEPODLEGŁA – Wdzięczna Rolnikom” Kujaw i Pomorza/fot. Tatiana Adonis

Pracują nie tylko na rzecz swojego gospodarstwa, ale angażują się także w sprawy lokalnej społeczności - najlepsi rolnicy z regionu nagrodzeni. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się gala „NIEPODLEGŁA – Wdzięczna Rolnikom” Kujaw i Pomorza.

Odznaczenia i wyróżnienia otrzymało w sumie 20 osób związanych z rolnictwem i hodowlą.



- Gala jest okazją do podziękowania rolnikom naszego województwa za całokształt pracy, za ich trud umiłowania małej Ojczyzny, jak również za osiągnięcia zawodowe w swojej trudnej pracy - mówił jeden z rolników.



Wyróżniona Maria Grzelak z Młynów w gminie Strzelno (powiat Mogilno) reprezentuje koło gospodyń wiejskich. - Uczestniczymy w różnych konkursach. W tym roku byłyśmy w Warszawie z rękodziełem artystycznym. Gotujemy, robimy na drutach...



Wśród wyróżnionych znalazł się także Stanisław Sokół z Grubna, w powiecie chełmińskim.

- Zajmuję się hodowlą bydła mlecznego. To jest uciążliwa praca. Wiadoma sprawa, że to są obowiązki w piątek, świątek i niedzielę, a żeby były efekty, to trzeba zakasać rękawy.



- Przypomnę, że historia tego miejsca jest szczególna - wyjaśnia wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - To tutaj, 19 marca 1981 roku miały miejsce wyjątkowe wydarzenia, które przeszły do historii. Solidarność robotnicza wsparła Solidarność chłopską i myślę, że to jest odpowiednie miejsce, żeby podziękować i wręczyć odznaczenia rolnikom.