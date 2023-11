Raz na zielono z 18 listopada 2023 [wideotransmisja od godz. 12:05]

2023-11-18, 11:28 Małgorzata Burchardt

Raz na zielono z 18 listopada 2023

Zgodnie z nazwą miesiąca, wskutek deszczu, wiatru i przymrozków, większość drzew straciła już liście, a nocami pojawia się szron. Wszystko to oznaki zbliżającej się zimy. Tymczasem w ogrodzie ciągle jest jeszcze coś do zrobienia. Z czym powinniśmy zdążyć przed nastaniem białej pory roku? I czy już rozpocząć przygotowania do zimy? O to m.in. zapytam ekspertów w sobotniej audycji "Raz na zielono". Telefon czynny w trakcie programu: 52 345-50-90. Zaprasza Małgorzata Burchardt.