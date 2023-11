Czekamy na śnieg! Był widziany w kilku miejscach regionu m.in. w Toruniu. Gdzie jeszcze? [POGODA]

2023-11-18, 11:50 Monika Kaczyńska/Redakcja/IAR

Śnieg widziano w Nowych Krąplewicach/fot. Marcin Doliński

W wielu miejscowościach Kujaw i Pomorza spadł pierwszy tej jesieni śnieg. Puszysty puch utrzymuje się jeszcze miejscami np. w Toruniu. Zapytaliśmy, co na to mieszkańcy, ale na początek oddajmy głos strażakom.

Strażacy mają więcej pracy w związku z pogorszeniem się sytuacji na drogach. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski powiedział, że po nocnych opadach śniegu doszło do serii wypadków drogowych, a miejscowych zagrożeń związanych z wypadkami było minionej nocy w kraju około stu.



Dodał, że trudne warunki pogodowe są prognozowane na cały weekend, dlatego podkreślił konieczność przygotowania się do jazdy samochodem. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na pieszych. Rzecznik przypomniał, że wcześniej zapadający zmrok także utrudnia warunki drogowe jesienią i zimą.



Ze śniegu cieszą się oczywiście dzieci, ale dorośli także. Z mieszkańcami Torunia rozmawiała Monika Kaczyńska.



A w regionie śnieg widziano także w piątek wieczorem i w nocy m.in. w Nowych Krąplewicach, w Świeciu.



PROGNOZA POGODY



W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby 5-15 km/h, północny, po południu przechodzący w zmienny.



Bydgoszcz 3°C

Toru ń 2°C

Włocławek 2°C

Grudziądz 1°C

Inowrocław 3°C

Świecie 1°C

Brodnica 1°C

Żnin 3°C

Ciśnienie będzie spadać i w południe w Toruniu wyniesie 1019 hPa, w Bydgoszczy 1016

hPa.