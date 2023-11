Wielki sukces podbydgoskiej gminy. Tam od lat żyje się bardzo dobrze. Wójt dumny [ranking]

Osielsko na podium rankingu „Gmina Dobra do życia". Na zdjęciu wójt Wojciech Sypniewski/fot. zrzut ekranu/Serwis PAP/You Tube

Według rankingu „Gmina Dobra do Życia” 2023 najlepiej żyje się w Warszawie, Osielsku, Stalowej Woli, Gogolinie i Kleszczowie. Każda z tych gmin osiągnęła najwyższy wskaźnik jakości życia w swojej kategorii.

Serwis Samorządowy PAP po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, w którym Gmina Osielsko osiągnęła najwyższe wskaźniki jakości życia nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale także w całym kraju, w kategorii „Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu”.



- Oczywiście, jestem dumny - mówił Wojciech Sypniewski, podczas gali wręczania nagród. - Ale to nie jest tylko moja zasługa. 30 lat samorządu w gminie Osielsko i nie tylko w mojej gminie pokazało, że warto pracować w samorządzie, bo efekty tej pracy są w całym kraju widoczne. Wyróżnienie dla Osielska jest dla mnie szczególne ze względu na to, że jesteśmy jakąś gminą wyjątkową. Niektórzy mówią, że Bydgoszcz leży koło Osielska, to oczywiście żart, ale dzięki tej Bydgoszczy możemy korzystać z kultury przez wielkie K, a ludzie, dzięki naszej pracy, mają coraz lepszy dojazd do dużego miasta, do Bydgoszczy, chociaż komunikacja, którą mamy dość mocne rozwiniętą jest wykorzystywana również w drugą stronę. Wielu mieszkańców tego wielkiego miasta przyjeżdża do nas, bo są u nas miejsca pracy. Bardzo dziękuję, ale szczególnie - muszę to powiedzieć, co powiedziałem w zeszłym roku - panie profesorze: rankingi, które obserwuje od wielu lat są różne, natomiast, jak ja widzę, że kapitule przewodniczy pan prof. Śleszyński to wiem, że to są naprawdę bardzo szczegółowe badania i prawdziwe. I za to, pani profesorze, za te lata, dziękuję bardzo - mówił wójt Sypniewski.



Gminy były oceniane na podstawie 63 wskaźników pokazujących jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce, w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.



Ranking „Gmina Dobra do Życia” opracowany we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, został objęty patronatem: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP, a także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem gali była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.



W 2022 roku Gmina Osielsko zajęła I miejsce w rankingu w województwie kujawsko-pomorskim oraz II miejsce w kategorii „Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu”. Sukcesy te są wynikiem pracy całej wspólnoty samorządowej.



WYNIKI





Miasta na prawach powiatu

Warszawa

Kraków

Zielona Góra

Wrocław

Sopot





Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu

Osielsko

Podkowa Leśna

Izabelin

Dobra (Szczecińska)

Kobierzyce





Gminy z siedzibą powiatu

Stalowa Wola

Lubliniec

Kołobrzeg

Lubin

Nowy Tomyśl





Gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców

Gogolin

Kostrzyn nad Odrą

Władysławowo

Miasteczko Śląskie

Kalety





Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców

Kleszczów

Dziwnów

Lubin

Jerzmanowa

Ustronie Morskie





We współpracy z Instytutem Pokolenia w każdej kategorii wyróżniono także gminy dobre do życia w obszarze funkcjonowania rodziny. Są to: Rzeszów, Boguchwała, Jarosław, Krynica-Zdrój i Kleszczów





Gminy dobre do życia w województwach

dolnośląskie – Kobierzyce

kujawsko-pomorskie – Osielsko

lubelskie – Głusk

lubuskie – Zielona Góra

łódzkie – Kleszczów

małopolskie – Kraków

mazowieckie – Podkowa Leśna

opolskie – Opole

podkarpackie – Rzeszów

podlaskie – Supraśl

pomorskie – Sopot

śląskie – Boronów

świętokrzyskie – Włoszczowa

warmińsko-mazurskie – Stawiguda

wielkopolskie – Tarnowo Podgórne

zachodniopomorskie – Dobra (Szczecińska).