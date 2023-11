„Nie dajmy zasypać Dziedzictwa Torunia”. Społecznicy protestują w Toruniu

2023-11-17, 21:00 Michał Zaręba/Redakcja

Na Bulwarze Filadelfijskim toruńscy społecznicy zorganizowali w piątek manifestację/fot. Michał Zaręba

Na Bulwarze Filadelfijskim toruńscy społecznicy zorganizowali w piątek manifestację w obronie odkrytych reliktów kompleksu św. Ducha. Protestujący nie zgadzają się na ich zasypanie i przykrycie ulicą.

- Obojętnie czy tu będzie w przyszłości droga, autostrada, czy kolejny wieżowiec dewelopera, czy jednak uda się stworzyć coś na kształt piwnic rynku krakowskiego, to zabytki powinny być zabezpieczone - przemawiał m.in Marcin Orłowski, badacz dziejów Torunia.

- Ukazały nam się spod ziemi fundamenty klasztoru, który obowiązkowo musi być udostępniony do zwiedzania – dodał Jacek Chmielewski.



W piątek do wojewódzkiego konserwatora wpłynął wniosek o wpisanie odkrytych reliktów do rejestru zabytków. Pod koncepcją ich zabezpieczenia podpisali się m.in przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy ministrze kultury prof. Bogumiła Rouba i antropolog prof. Tomasz Kozłowski.



Po zalaniu średniowiecznych wykopalisk, do prokuratury zwróciła się organizacja Zielony Toruń. Zdaniem zawiadamiających, w czasie realizacji inwestycji doszło m.in do naruszenia przepisów prawa budowanego i ochrony zabytków.